Google Maps

La nuova funzione di Android 16 dedicata agli Aggiornamenti in tempo reale comincia a farsi vedere su Google Maps. Alcuni utenti hanno segnalato la comparsa di notifiche rinnovate durante la navigazione, un segnale che i test interni si stanno allargando e che l’integrazione è ormai vicina a una fase più ampia di distribuzione.

Notifiche più chiare e persistenti

Gli Aggiornamenti in tempo reale, introdotti ufficialmente con la prima beta di Android 16, rappresentano un nuovo modo di gestire le attività in corso. Non si tratta di notifiche tradizionali, ma di elementi che restano in primo piano su barra di stato, schermata di blocco e Always-On Display, con l’obiettivo di fornire informazioni sempre visibili senza la necessità di riaprire l’app.

Nel caso di Google Maps, questo si traduce in notifiche che mostrano in tempo reale l’avanzamento del percorso, con un approccio definito “progresso-centrico”. In pratica, invece di notifiche statiche, gli utenti vedono indicatori dinamici che accompagnano la navigazione dall’inizio alla fine.

Prime segnalazioni da Pixel e Samsung

Le testimonianze arrivano da utenti che utilizzano la Beta 1 di Android 16 QPR2 e la build 2508 di Android Canary, oltre che da alcuni possessori di smartphone Samsung aggiornati ad Android 16. Gli screenshot condivisi online mostrano chiaramente la nuova grafica delle notifiche di Maps contrassegnate come “Aggiornamenti in tempo reale”. Il test non riguarda ancora tutti i dispositivi, ma la comparsa della funzione su diversi modelli indica che Google ha iniziato a espandere la sperimentazione, con l’obiettivo di raccogliere feedback prima del rilascio globale.

Come cambiano le notifiche in navigazione

Rispetto al passato, le notifiche durante l’uso di Maps assumono un ruolo molto più centrale. Non si limitano a segnalare l’attività in background, ma restano sempre accessibili tramite un chip nella barra di stato che può essere aperto con un semplice tocco. Questo significa che anche con lo schermo bloccato o in modalità Always-On Display, l’utente ha a disposizione informazioni aggiornate sul percorso, riducendo la necessità di interagire direttamente con l’app e migliorando la sicurezza d’uso durante la guida.