Honor Pad X8a con un prezzo ASSURDO: oggi è vostro su Amazon a meno di 100 euro

Honor Pad X8a è un tablet decisamente economico, rappresenta a tutti gli effetti una delle migliori soluzioni su cui fare affidamento, nel momento in cui si fosse interessati a un prodotto Android di ottima qualità, ma soprattutto che costi poco, dovete subito pensare di mettere le mani sul device in questione, anche grazie alla promozione che Amazon ha deciso di attivare nel periodo corrente.

Disponibile con sistema operativo Android 15, e con interfaccia grafica MagicOS 8, il tablet presenta un processore di fascia media, quale è appunto Qualcomm Snapdragon 680 4G (con processo produttivo a 6 nanometri), octa-core con 2,4GHz di frequenza di clock e GPU Adreno 610, per raggiungere un display da 11 pollici, TFT LCD con 81% di rapporto schermo/corpo, ma anche refresh rate a 90 Hz e luminosità massima di 400 nits. La risoluzione di 1200 x 1920 pixel è più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, come anche i 206 ppi che offrono una discreta nitidezza e ricchezza di dettagli.

Honor Pad X8a: le offerte e tutti i prezzi su Amazon sono bassissimi

La spesa per l’acquisto di Honor Pad X8a è nettamente inferiore al normale, difatti il suo costo di listino sarebbe di 199 euro, ma solamente per poco tempo gli utenti possono acquistarlo a 109 euro, con l’aggiunta della presenza di un coupon extra che ne abbassa ulteriormente la spesa fino a scendere a soli 99 euro. Ordinatelo subito qui.

In parallelo è bene comunque sapere che il sistema operativo presenta un’interfaccia proprietaria, ma allo stesso tempo al suo interno si trovano tutte le applicazioni di Google, in modo tale da essere sicuri di poter effettivamente accedere ai servizi più amati e discussi dell’azienda di Mountain View (come Google Maps, ma non solo).