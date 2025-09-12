Apple porta l’Assistente di riparazione anche su Mac con macOS Tahoe 26

Con il debutto di macOS Tahoe 26, previsto per il 15 settembre, Apple estende ai Mac una funzione già nota agli utenti di iPhone e iPad: l’Assistente di riparazione. Lo strumento, introdotto lo scorso anno su iOS e iPadOS, serve a calibrare in modo corretto i componenti sostituiti, così da garantirne la piena compatibilità con il sistema e rispettare gli standard di sicurezza fissati da Cupertino.

Fino ad oggi l’Assistente di riparazione era utilizzato per elementi come vetro posteriore, batteria, display e fotocamere degli iPhone. Con macOS Tahoe la funzione sarà disponibile anche per i computer con Apple Silicon, diventando un aiuto prezioso per chi sostituisce parti delicate come lo schermo, la scheda logica o i sensori. In particolare, sarà possibile riallineare i sensori di Touch ID e quelli che misurano l’angolo di apertura del display, fondamentali per il corretto funzionamento di funzioni come la sospensione automatica.

Come funzionerà l’Assistente di riparazione su Mac

La procedura sarà accessibile direttamente dalle Impostazioni di Sistema, alla voce Generali > Info. Una volta che il Mac riconoscerà un componente sostituito, comparirà la nuova sezione “Parti e Assistenza”, che guiderà l’utente nella calibrazione. Per ragioni di sicurezza, i sensori Touch ID continueranno a essere vincolati all’Activation Lock: ciò significa che potranno essere riutilizzati solo dopo l’autenticazione dell’utente, proteggendo i dati personali.

Un aspetto importante è che la funzione potrà essere impiegata anche per parti già sostituite ma non calibrate in passato, riportandole agli standard di affidabilità definiti da Apple. Entro la fine dell’anno, l’azienda renderà disponibili componenti originali per Mac anche a riparatori indipendenti tramite distributori come MobileSentrix e Mobileparts.shop, ampliando così il programma Self Service Repair.

La volontà di Apple resta quindi quella di sempre: favorire gli utenti, ora anche nelle riparazioni fai-da-te. Questa novità porterà diversi benefici, ormai bisogna attendere solo qualche ora per il lancio ufficiale di Tahoe.