Pixel Screenshots, Google introduce la lettura ad alta voce

Google continua a puntare sull’integrazione tra intelligenza artificiale e usabilità quotidiana. Con l’aggiornamento di settembre, infatti, i dispositivi Pixel 9 e 10 ricevono una funzione destinata a cambiare il modo in cui i contenuti vengono fruiti. L’app Pixel Screenshots integra ora “Read Aloud”, ovvero l’ opzione che permette di ascoltare articoli catturati sullo schermo. In questo modo, l’app si prepara ad offrire nuove possibilità di utilizzo che rendono l’ esperienza complessiva dell’ utente molto più versatile ed interattiva.

Pixel Screenshots tra organizzazione e intelligenza artificiale

Ma vediamo di cosa si tratta, innanzitutto il funzionamento di questa nuova opzione è immediato. Dopo aver catturato un articolo, compare il comando che apre un player a tutto schermo. Qui il testo viene letto con evidenziazione progressiva e l’utente visualizza anche la durata stimata. È possibile regolare la velocità, passare da una riga all’altra e persino ascoltare in oltre trenta lingue, compreso l’italiano. Il player si integra con i controlli multimediali del sistema operativo, consentendo la riproduzione anche in background o a schermo spento.

Tale novità però non sostituisce le soluzioni già esistenti, come la lettura ad alta voce su Chrome o la modalità Reading Mode, ma rafforza un ecosistema che cresce rapidamente. Il mercato del text-to-speech è in forte espansione e Google non vuole restare indietro. Le previsioni parlano di un settore da miliardi entro il 2029, grazie a voci sintetiche sempre più realistiche e capaci di riprodurre emozioni.

Pixel Screenshots non è solo lettura. L’app, lanciata nel 2024 con la serie Pixel9, sfrutta i processori Tensor e Gemini Nano per analizzare i contenuti. Estrarre date, indirizzi o numeri di telefono diventa immediato, così come cercare tra le immagini con comandi vocali o testuali. L’app crea collezioni tematiche, propone azioni intelligenti e ottimizza l’organizzazione degli screenshot. Un esempio concreto? Salvando un ristorante, l’app suggerisce di chiamare o avviare il navigatore. Chi non possiede un Pixel 9 o 10 può scaricare la piattaforma dal Play Store o tentare l’installazione manuale tramite APK. Alcune funzioni però sembra restino esclusive dei dispositivi più recenti.