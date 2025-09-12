WhatsApp: niente più doppie spunte bianche, saranno tutte blu

WhatsApp sta cambiando un dettaglio grafico che, pur essendo piccolo, fa una grande differenza nella lettura dei messaggi. L’app ha iniziato a mostrare di nuovo le classiche spunte blu per tutti i temi, sia su Android che su iOS. Fino ad ora, con alcune combinazioni di sfondi e colori, i messaggi letti apparivano con le doppie spunte bianche, molto simili a quelle grigie che indicano la semplice consegna. Questo ha spesso creato confusione e costretto gli utenti a controllare con attenzione se il messaggio fosse stato letto o meno.

Secondo quanto emerso dalle versioni beta, la modifica è già disponibile per un primo gruppo di tester. Meta ha scelto di raccogliere i feedback prima di estenderla a tutti: l’obiettivo è semplificare l’esperienza d’uso senza stravolgere l’interfaccia. Se i commenti saranno positivi, la funzione verrà resa disponibile in modo graduale per tutti gli utenti. Ora quindi sarà molto più comodo per gli utenti che avevano lamentato la problematica di non riuscire a distinguere quando effettivamente un messaggio era stato letto o meno in base ad alcuni temi impostati.

Un ritorno a uno standard più intuitivo per gli utenti WhatsApp

La decisione di tornare alle spunte blu mira a eliminare ogni dubbio: chi riceve un messaggio potrà distinguere a colpo d’occhio se è stato solo consegnato, grazie alla doppia spunta grigia, o effettivamente letto, con la spunta blu brillante. Questo approccio è in linea con la direzione che WhatsApp sta seguendo negli ultimi mesi, con aggiornamenti pensati per migliorare la chiarezza e la fruibilità delle chat.

L’app, che oggi conta più di due miliardi di utenti attivi nel mondo, punta a rendere la comunicazione più immediata anche nei dettagli minimi. Per chi partecipa al programma beta, il cambiamento è già evidente e segna un ritorno a una grafica familiare che molti avevano chiesto di ripristinare.