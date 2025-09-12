Ad
venerdì, Settembre 12, 2025
venerdì, Settembre 12, 2025
Intelligenza ArtificialeNewsScienza e Tecnologia

Apertus: nuova AI open source sfida la concorrenza

Dalla Svizzera arriva una nuova AI open source: si tratta di Apertus ed è pronta a sfidare i colossi del settore.

scritto da Margareth Galletta
Apertus

In un laboratorio svizzero, un gruppo di ingegneri e ricercatori ha lavorato senza sosta ad un progetto. Il quale punta a riscrivere le regole dell’intelligenza artificiale. Il loro obiettivo non era solo creare un nuovo modello, ma costruire qualcosa di diverso: un’AI che chiunque potesse esplorare, capire e usare. Il nome di quest’ultima è Apertus, parola latina che significava “aperto”. Un nome che riflette la filosofia del progetto. A differenza di molti modelli già noti, la squadra svizzera non attinge a contenuti nascosti o protetti. Tutto ciò che serve per addestrare il modello proviene da fonti pubbliche, documenti, articoli e testi liberamente accessibili. Tale approccio non è solo etico, ma strategico: Apertus vuole essere un modello che rispetta le regole europee sul copyright e sulla gestione dei dati.

Nuovo modello AI: ecco i dettagli di Apertus

La nuova intelligenza artificiale non è un singolo software, ma una famiglia di modelli. Una versione più piccola conta 8 miliardi di parametri, l’altra arriva a 70 miliardi. Mentre l’addestramento avviene su testi in oltre 1.800 lingue. È una macchina pensante globale, capace di dialogare con diverse culture e contesti. Inoltre, la trasparenza è un altro punto di forza. Chiunque può aprire il codice, studiare come prende decisioni, modificarlo e persino usarlo come base per nuove idee.

Il progetto non compete con i giganti americani per la potenza pura. La sua forza è un’altra: la fiducia. In un’Europa che pone regole severe su responsabilità e diritto d’autore, Apertus rispetta tutto, diventando un modello che rispetta le regole. In tal modo, è pronto per essere adottato da università, aziende e laboratori pubblici.

Per la Svizzera, Apertus è più di un semplice software. È un segnale: mostra che è possibile creare un’intelligenza artificiale potente senza sacrificare etica, legalità o trasparenza. Una tecnologia che non resta chiusa in server lontani, ma che chiunque può studiare e migliorare.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.