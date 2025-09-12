Ecovacs X11 Omnicyclone: su Amazon con un imperdibile sconto di 100 euro

Con uno sconto dell’8% sul prezzo di listino del robot aspirapolvere lavapavimenti Ecovacs X11 Omnicyclone avete l’occasione per poter finalmente pulire gli ambienti della vostra casa con una soluzione semplice da utilizzare. Non dimentichiamo che lo sviluppo di questi robot la pulizia degli ambienti di casa elimina qualunque sforzo da parte dell’utente.

Nello specifico, questo robot a marchio Ecovacs viene azionato da un motore da 100 W e alimentato da una batteria a sacchetto EV-Grade con una durata 2,4 volte superiore, che genera un flusso d’aria da 18 l/s e una potenza di aspirazione fino a 19.500 Pa.

Ecovacs X11 Omnicyclone oggi in offerta

Quale momento migliore se non questo per poter acquistare un robot aspirapolvere lavapavimenti? Questo modello a marchio Ecovacs non fa altro che rivoluzionare il modo in cui gli ambienti di casa possono essere puliti. L’Ecovacs X11 consente un ciclo continuo intelligente per una copertura della pulizia senza interruzioni fino a 1.000 ㎡ per ciclo.

Tutto ciò consente di offrire prestazioni costanti anche in aree di grandi dimensioni senza l’intervento manuale. La rivoluzionaria tecnologia PowerBooster trasforma l’esperienza di pulizia dell’utente grazie a un incremento di energia ultrarapido e una libertà di pulizia continua. Tra i tanti punti di forza di questo robot Ecovacs c’è anche la presenza di un serbatoio galleggiante. Quest’ultimo si occupa di mantenere l’acqua calda attiva a una temperatura costante di 75 °C o a temperatura controllata, lasciando il rullo del mocio completamente immerso durante la rotazione. Di conseguenza, viene sciolto e sollevato lo sporco più ostinato per una pulizia più profonda. Dopo la pulizia, il serbatoio risciacqua e scarica l’acqua sporca in un’unica direzione, evitando l’accumulo di residui e garantendo una freschezza duratura.

Non lasciatevi sfuggire lo sconto dell’8% proposto oggi da Amazon per poter pagare l’Ecovacs X11 Omnicyclone a soli 1.199 euro.