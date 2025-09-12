Hyundai al Salone Auto Torino 2025

Hyundai conferma la sua presenza al Salone Auto Torino 2025, in programma dal 26 al 28 Settembre nel cuore del capoluogo piemontese. L’evento sarà l’occasione per due importanti anteprime nazionali.

La protagonista assoluta dello stand sarà IONIQ 9, il nuovo SUV 100% elettrico di grandi dimensioni. Si tratta di un modello che combina design unico, comfort da prima classe e tecnologia avanzata. Con un’aerodinamica di riferimento (Cx 0,259), un’autonomia superiore ai 600km e la possibilità di ricarica ultrarapida dal 10% all’80% in soli 24 minuti, IONIQ9 punta a rivoluzionare gli standard del settore della mobilità elettrica. L’interno, molto spazioso, è stato progettato per offrire un’esperienza rilassante a bordo. Ciò grazie anche soluzioni innovative come la console Universal Island 2.0 e i sedili reclinabili.

Hyundai sorprende con creatività e test drive esclusivi

Accanto a IONIQ 9, Hyundai presenterà per la prima volta in Italia anche una concept car visionaria, ispirata al mondo del gaming. Il modello, che sarà svelato venerdì 26 settembre alle ore 9:30, promette di rompere gli schemi del design automobilistico tradizionale, unendo libertà creativa e personalizzazione. Tale iniziativa conferma infatti la volontà del brand di andare oltre i confini della mobilità, proponendo soluzioni che fondono tecnologia e immaginazione.

Durante i tre giorni del salone, i visitatori avranno anche l’opportunità di provare due modelli Hyundai già noti ma rinnovati nello stile e nella tecnologia. Saranno disponibili test drive di IONIQ 5 N Line, crossover elettrico con dettagli sportivi e prestazioni elevate, e del nuovo INSTER Cross, city SUV compatto e 100% elettrico, pensato per chi cerca versatilità e spirito outdoor. Per partecipare basterà registrarsi online sulla pagina dedicata.

La presenza della casa automobilistica a Torino rappresenta così un momento importante di vicinanza al pubblico italiano, come ha dichiarato Francesco Calcara, Presidente e CEO di Hyundai-Italia. Con questa partecipazione, Hyundai conferma la sua strategia orientata a una mobilità connessa, sostenibile e capace di migliorare la vita quotidiana delle persone.