Hyundai INSTER Cross: compatta fuori, avventurosa dentro

La nuova Hyundai INSTER Cross rivoluziona il concetto di city-SUV elettrico, combinando praticità cittadina e uno stile da esploratore. Il modello appena arrivato in Italia si presenta con un look robusto, una dotazione tecnologica di alto livello e una straordinaria versatilità interna. Le sue linee esterne si ispirano ai fuoristrada, con passaruota pronunciati, paraurti dedicati e cerchi in lega da 17″. Il design però non riguarda solo l’estetica. La INSTER Cross è pronta per affrontare anche percorsi non asfaltati, mantenendo un’agilità perfetta per la città.

Hyundai INSTER Cross: tecnologia e abitabilità superiore per un’esperienza senza limiti

Il cuore dell’auto è un motore completamente elettrico da 115CV, supportato da una batteria da 49kWh che garantisce fino a 360km di autonomia. Le prestazioni sono pensate per l’uso quotidiano, ma anche per le gite fuori casa. Ricaricarla non è assolutamente un problema. In appena mezz’ora, collegandola a una colonnina rapida, si ottiene l’80% della carica. Ciò rende la Hyundai INSTER Cross una delle opzioni più adatte per chi cerca mobilità sostenibile senza compromessi.

All’interno, ogni spazio è ottimizzato per offrire comfort e funzionalità. Tutti i sedili, anteriori e posteriori, sono indipendenti, scorrevoli e abbassabili. È possibile persino ricavare uno spazio piatto sufficiente per sdraiarsi in due. Il bagagliaio raggiunge i 1.059 litri a sedili abbattuti, un risultato eccezionale per una vettura così compatta. L’ interno presenta dettagli raffinati, come le cuciture in giallo lime, che danno un senso di carattere e modernità.

Dal punto di vista tecnologico, la INSTER Cross è completa. Essa presenta infatti un doppio display da 10,25”, navigatore con connettività Bluelink, Apple CarPlay e Android Auto, retrocamera, caricatore wireless e climatizzatore automatico. La sicurezza è gestita dal pacchetto Hyundai Smart Sense. Il quale include assistenza alla guida in autostrada, mantenimento di corsia e sistemi anticollisione. Il prezzo? 29.650€, con possibilità di acquisto tramite finanziamento a partire da 149€ al mese.