Fastweb + Vodafone lancia la prima offerta integrata in Italia

Dal 4 settembre è disponibile la prima offerta congiunta Fastweb + Vodafone, frutto dell’acquisizione della divisione italiana dell’operatore rosso da parte di Swisscom. La novità riguarda sia i nuovi clienti sia chi utilizza già i servizi dei due marchi. L’iniziativa segna l’inizio di una strategia di convergenza totale che punta a semplificare la gestione delle utenze domestiche.

La formula consente di combinare rete fissa, mobile e fornitura di energia elettrica in un’unica soluzione. In cambio, le famiglie ottengono sconti annuali fino a 180€, distribuiti in riduzioni mensili sulle bollette. L’offerta integra anche altri servizi, come assicurazioni per la casa o per gli animali domestici, pacchetti di cybersicurezza ed extender WiFi.

Fastweb + Vodafone, giga illimitati e energia rinnovabile

Le opportunità più interessanti però arrivano dalla parte mobile. I clienti possono attivare linee con traffico illimitato in Italia e più giga per l’estero. Per la prima volta, l’utilizzo di voce e dati è incluso anche in Svizzera e nel Regno Unito, un vantaggio che sottolinea l’integrazione con Swisscom.

Sul fronte domestico, alcune offerte di rete fissa includono il nuovo modem WiFi 7 Seven, dotato di porte Ethernet fino a 2,5Gbps e tecnologia Multi-Link Operation. Il dispositivo è realizzato con materiali riciclati e dispone della modalità EcoMode per ridurre i consumi. Per le abitazioni più grandi è previsto invece l’extender Seven Booster, che replica le stesse funzioni.

La convergenza riguarda anche l’energia. Fastweb + Vodafone propone infatti il pacchetto Energia Flat, con fornitura da fonti rinnovabili al 100%. È previsto un canone fisso mensile e un conguaglio annuale in base ai consumi effettivi. Il servizio MonitorConsumi permette di controllare in tempo reale le spese e ricevere suggerimenti personalizzati. Lo sconto massimo è riservato a chi mantiene attive tutte e tre le componenti per almeno dodici mesi. L’iniziativa è valida fino al 31 ottobre, salvo proroghe, e rappresenta il primo passo concreto verso un’offerta convergente completa.