Dash cam a prezzo ASSURDO su AliExpress: sconto da non perdere

Il risparmio in questi giorni sull’acquisto di una dash cam su AliExpress è veramente notevole, proprio perché vi ritrovate a poter dimezzare letteralmente il prezzo, godendo nel contempo di ottime prestazioni, sia fotografiche che di dettaglio e nitidezza delle vetture, e non solo, che vengono effettivamente inquadrate.

Il modello che potete trovare a prezzo scontato è realizzato da Baseus, azienda leader nel settore e molto conosciuta nel mondo dell’elettronica, con la presenza del modello VD1. La sua caratteristica principale è l’integrare un sensore sia nella parte anteriore che posteriore, il che significa poter riprendere sia davanti che dietro, anche in contemporanea, facilitando di molto la vita di tutti coloro che vogliono essere sempre aggiornati su ciò che accade attorno al proprio veicolo.

La registrazione avviene al massimo in alta definizione (o HD), completamente a colori e con dettagli decisamente più precisi di quanto ci saremmo mai aspettati di vedere. In confezione è possibile trovare un comodissimo supporto, da utilizzare per agganciare comodamente la camera ovunque desideriate, senza doverla semplicemente poggiare sulla superficie della vostra vettura (o sul cruscotto).

Dash cam a metà prezzo su AliExpress oggi

La spesa che l’utente si ritrova a sostenere per il suo acquisto è tutt’altro che elevata, se considerate che comunque partire da un listino di 176 euro, è decisamente più bassa delle aspettative, raggiungendo per la precisione solamente 64,79 euro (parliamo di circa 111,21 euro in meno). Lo sconto può essere fruito direttamente al seguente link.

Al solito ricordiamo che la spedizione al vostro domicilio è sufficientemente rapida, avviene circa in 5 giorni lavorativi, con consegna e possibilità di effettuare il reso gratuito entro 90 giorni dall’acquisto. La garanzia, come era lecito attendersi, è da 2 anni e copre tutti i difetti di fabbrica che si potrebbero riscontrare durante l’utilizzo del terminale, non i danni accidentali causati dagli utenti.