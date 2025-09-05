Realme 14 Pro+: offerta su AliExpress con sconto di 296 euro

AliExpress fa concorrenza ad Amazon con la nuova promozione lanciata in questi giorni, perfetta per riuscire finalmente ad acquistare un prodotto di qualità, spendendo comunque molto meno di quanto effettivamente si sarebbe mai pensato. L’occasione tocca il Realme 14 Pro+, oggi può essere vostro a soli 245 euro, approfittando di un rapporto qualità/prezzo davvero unico.

Il prodotto offre un display da 6,83 pollici di diagonale, si appoggia a un AMOLED con risoluzione di 1272 x 2800 pixel, densità di 450 ppi e refresh rate a 120Hz, per riuscire a godere di ottima qualità, di una fluidità nettamente superiore al normale, almeno a parità di fascia di prezzo. Il processore integrato è il Qualcomm Snapdragon 7s Gen3, octa-core con una frequenza di clock a 2,5GHz, passando per GPU Adreno 710, ed anche un quantitativo di RAM molto elevato: 12GB (attenzione però, la memoria interna non è espandibile).

Il comparto fotografico non offre sorprese di alcun tipo, nella parte posteriore si possono trovare 3 sensori differenti tra loro, tra cui un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 50 megapixel e un buonissimo effetto bokeh da 8 megapixel. Gli scatti sono realizzati al massimo a 8165 x 6124 pixel, con angolo di ripresa di 112 gradi e zoom ottico 3X. Anteriormente, invece, ecco arrivare un sensore da 32 megapixel con apertura F2.

Realme 14 Pro+: le nuove occasioni su AliExpress

La spesa su AliExpress è, come anticipato, nettamente inferiore alle aspettative, se considerate che comunque partiamo da un listino di 542 euro, per scendere di circa 296 euro e arrivare a soli 245,99 euro. Il prodotto viene commercializzato completamente sbrandizzato, con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica. Può essere acquistato subito qui.

Compralo qui su AliExpress

La spedizione avviene direttamente dall’interno dell’Unione Europea, in particolar modo dalla Spagna, con consegna a domicilio entro pochi giorni, il tutto in maniera completamente gratuita.