AI: un passo avanti per ottimizzare diagnosi e cura dei tumori

Si parla sempre più spesso dell’impiego dell’intelligenza artificiale in ambito medico. Un settore, quest’ultimo, inevitabilmente importante e che richiede la presenza di eccellenti professionisti. Considerati gli importanti compiti che spettano ai medici ogni giorni, l’utilizzo dell’AI in questo ambito rappresenta una soluzione che può inevitabilmente cambiare le cose.

Non a caso, infatti, l’intelligenza artificiale può diventare una soluzione di supporto per i medici. Supporto che non va dunque a eliminare la principale figura medica. A tal proposito, un gruppo studiosi di centri italiani ed europei ha firmato un documento davvero interessante. Scopriamo nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito all’utilizzo dell’AI in ambito medico.

AI e medicina: un supporto per i medici

L’obiettivo non è quello di mettere da parte il personale medico ma di andare incontro alle loro esigenze. Con lo sviluppo della tecnologia, l’AI è entrata a far parte della vita degli utenti ottimizzando diversi aspetti. Tra i tanti ambiti in cui è stata introdotta c’è anche quello medico.

Lo scopo è di ottimizzare il lavoro del personale migliorando sia le diagnosi che la cura di alcune tipologie di tumori. Secondo quanto diffuso dagli studiosi, dunque, alcune applicazioni basate sull’intelligenza artificiale possono rappresentare una soluzione utile per il lavoro dei medici e non solo. Viene infatti ribadito che l’interpretazione di immagini e biopsie può essere semplificata dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Ponendo l’attenzione su app AI già in uso il team di studiosi ha voluto sottolineare che tali soluzioni possono essere un punto di forza per aumentare la precisione durante le diagnosi e durante le operazioni, oltre a ridurre quelli che sono gli attuali tempi di apprendimento. Tutto ciò, dunque, conferma che lo sviluppo delle tecnologie e, in questo caso, dell’AI non punta a eliminare posti di lavoro ma solamente a migliorare diversi aspetti della produttività lavorativa.