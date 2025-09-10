Copilot: ecco un trucco per installarlo sui dispositivi Mac

Utilizzare chatbot basati sull‘intelligenza artificiale è sempre più comune dato che sono in grado di ottimizzare la routine e migliorare addirittura la produttività lavorativa. Soluzioni come Copilot e ChatGPT sono soluzioni preferite da milioni di utenti di tutto il mondo.

Nonostante l’accesso sia semplice e pratico, Copilot non può essere utilizzato con un’apo nativa su dispositivi macOS. La buona notizia è che gli utenti possono utilizzare il chatbot di Microsoft con una soluzione alternativa. Siete curiosi di scoprire in che modo è possibile utilizzare l’AI di Microsoft sul vostro dispositivo? Scopriamolo insieme nel corso di questo nuovo articolo.

Copilot: ecco come utilizzarlo su macOS

Copilot e ChatGPT sono chatbot basati sull’intelligenza artificiale. Chatbot che vengono giornalmente utilizzati dagli utenti per diversi scopi. Generare immagini, riassumere testi, scrivere email e molto altro non sono più attività che richiedono tempo e pazienza. Con i chatbot diventa tutto semplice e rapido tramite un semplice prompt testuale.

Se volete utilizzare Copilot sul vostro dispositivo macOS non preoccupatevi. Nonostante l’azienda abbia deciso di non mettere a disposizione degli utenti un’app dedicata, c’è un modo per poter utilizzare Copilot. In che modo? Ve lo sveliamo subito.

Esiste un modo infatti per poter procedere con l’installazione di Microsoft Copilot dal Mac App Store. Avviando l’App Store è possibile cercare Copilot al fine di trovarla tra gli elementi presenti nella sezione Applicazioni. Giunti a questo punto, con un solo clic è possibile ottenere l’app procedendo con l’installazione. In pochi secondi, Copilot può essere trascinato al Dock. Se questa mossa non dovesse soddisfare le esigenze dell’utente, è possibile creare una scorciatoia con l’app Shortcuts.

Seguendo questi semplice ma importanti passaggi, dunque, è possibile avere Copilot su macOS nonostante non si sia in possesso dell’app nativa. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte del mondo dell’intelligenza artificiale e delle principali aziende AI.