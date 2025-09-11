Pixel 10 Pro XL: JerryRigEverything lo promuove

Recentemente Google ha fatto parlare molto di sé grazie all’annuncio della sua ultima generazione di smartphone, ovviamente il dispositivo è finito sotto gli occhi di tutti e nell’specifico, soprattutto sotto gli occhi del noto youtuber conosciuto come JerryRigEverything, il quale è abbastanza famoso per i suoi test decisamente singolari molto duri a cui sottopone gli smartphone per quanto riguarda la resistenza, ovviamente l’utente non ha perso tempo e ha deciso di testare immediatamente il top di gamma per cercare di capire se può tenere testa ai sette anni di aggiornamenti garantiti anche in termini di durabilità.

Promosso

L’uomo ha iniziato ovviamente con il classico test di resistenza ai graffi sul display anteriore protetto tramite un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, i primi graffi visibili sono apparsi a livello sei della scala di durezza di Moss, con solchi che si sono fatti più profondi a livello sette, un risultato in media con tutti i dispositivi di fascia alta, nello specifico il sensore di impronte digitali a ultrasuoni ha continuato a funzionare senza problemi anche con graffi di livello sette, per quanto riguarda le cornici in metallo riciclato, queste si sono dimostrate decisamente al contrario invece del vetro lucido posteriore che ha mostrato piccoli segni.

Un altro testo a cui ha sottoposto il telefono è stato quello dell’accendino che simula delle condizioni estreme, quest’ultimo ha visto il display anteriore sopravvivere alla fiamma per 20 secondi senza danni permanenti, dopodiché è arrivato il test di flessione, la prova definitiva di resistenza strutturale, l’uomo ha cercato di piegare il telefono ma il risultato è stato decisamente impressionante dal momento che non ha riscontrato alcuna flessione, scricchiolio o cedimento.

L’uomo dunque ha sottolineato gli ottimi risultati, definendo il device come il più tosto di sempre, ma anche evidenziato alcune criticità, nello specifico le griglie metalliche degli altoparlanti e del microfono sono larghe, potrebbero facilmente accumulare sporco o detriti.