Volkswagen, nuovi modelli presentati all’ IAA MOBILITY 2025

In occasione dell’IAA MOBILITY 2025 in svolgimento a Monaco di Baviera, Volkswagen ha voluto presentare la nuova direzione che in marchio vuole intraprendere. La conferenza della casa tedesca è stata legata al claim “True Volkswagen” a sottolineare la volontà di puntare sugli elementi cardine che contraddistinguono il gruppo.

I punti di forza di Volkswagen sono certamente la qualità, l’attenzione al rapporto qualità-prezzo, intuitività a bordo delle vetture e tecnologie innovative. Il risultato degli studi condotti e delle azioni intraprese dal gruppo si traduce in veicoli innovativi orientati alla mobilità del futuro.

Alcune soluzioni inedite sono state presentate per la prima volta all’IAA MOBILITY 2025. Tra le novità che andranno ad ampliare la gamma di vetture spiccano certamente la ID. Polo e ID. Polo GTI oltre che la nuova ID. CROSS Concept e il modello entry-level ID. EVERY1.

L’IAA MOBILITY 2025 di Monaco di Baviera rappresenta un importante punto di svolta per Volkswagen che vuole offrire ampia scelta ai propri clienti

Con le ID. Polo e ID. Polo GTI, l’azienda tedesca dà il via ad una nuova strategia di denominazione che permetterà di far convergere la gamma elettrica con quella termica, almeno sotto il punto di vista del naming. I nomi dei veicoli Volkswagen più tradizionali e iconici si potranno trovare anche sulle controparti elettriche.

Il lancio della ID. CROSS Concept rappresenta un importante segnale di attenzione al mercato. Il segmento dei SUV è quello più richiesto dal mercato e questa vettura diventerà la base di partenza per il futuro T-Cross elettrico. Passando ad ID. EVERY1, questa vettura avrà un prezzo di listino di 20.000 euro e completerà la gamma offrendo ai consumatori una piccola vettura elettrica.

Inoltre, durante l’IAA MOBILITY 2025, Volkswagen ha presentato anche nuovi modelli dotati di motore a combustione sottolineando il proprio impegno a mantenere in vita questa gamma. L’azienda tedesca è partita con il nuovo T-Roc, che si aggiunge alla ricca gamma composta da Tiguan, Tayron e Passat.

Il portafoglio veicoli di Volkswagen diventa sempre più ricco grazie a modelli all’avanguardia. Come affermato da Thomas Schäfer, CEO del marchio Volkswagen, Head of the Brand Group Core e membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo: “Il nostro obiettivo per i prossimi cinque anni è chiaro: entro il 2030, vogliamo affermarci come il principale produttore ad alta capacità per la tecnologia pionieristica. All’IAA 2025, dimostreremo di essere pronti a realizzare questo obiettivo!”.