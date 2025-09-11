Trump ospita Tim Cook alla Casa Bianca per un summit sull’AI

Donald Trump torna a puntare i riflettori sul mondo tecnologico. Alla vigilia della presentazione dell’iPhone 17, Tim Cook sarà ancora una volta alla Casa Bianca, invitato dal presidente per un summit dedicato all’intelligenza artificiale. L’evento, organizzato nel Rose Garden appena ristrutturato, vedrà la partecipazione di circa due dozzine di personalità di primo piano, tra cui Mark Zuckerberg per Meta, Bill Gates per Microsoft e Sam Altman di OpenAI.

Trump e la strategia sull’AI: Apple Intelligence e nuove sfide globali

Non si tratta di un incontro privato, ma di un’iniziativa che intende sottolineare il ruolo centrale che l’AI sta assumendo nell’agenda politica ed economica americana. Per Trump, che già un mese fa aveva ricevuto Cook con un lingotto d’oro commemorativo, il summit rappresenta un’occasione per rafforzare l’immagine di presidente vicino alla Silicon Valley e alle sue sfide più attuali. La first lady Melania Trump guiderà un evento parallelo, anch’esso dedicato al tema, con sviluppatori e leader aziendali.

Il ritorno di Cook a Washington non è casuale. Proprio quest’anno Apple ha annunciato “Apple Intelligence”, un insieme di strumenti AI destinati a diventare un pilastro dei nuovi iPhone, iPad e Mac. L’incontro con Trump assume così un valore simbolico. In quanto giunti a questo momento il dialogo tra istituzioni e big tech appare fondamentale per orientare regole e innovazioni in un campo che avanza rapidamente.

Le incognite restano molte. Non è chiaro se dal summit emergeranno linee guida concrete o semplici dichiarazioni di intenti. Ma la presenza simultanea di Cook, Zuckerberg, Gates e Altman rende evidente che il confronto sarà osservato a livello mondiale. Per Trump, tale mossa fa parte di una strategia più ampia volta a consolidare la sua leadership in ambito tecnologico, mostrando agli elettori e agli alleati economici che l’amministrazione americana intende guidare la corsa all’intelligenza artificiale. La coincidenza con il lancio della nuova generazione di iPhone accentua il rilievo mediatico della visita.