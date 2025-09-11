Ad
Skyscanner lancia Ricerca Smart per viaggi personalizzati con l’AI

La nuova funzione di SkyScanner prevede suggerimenti su misura, mete alternative e un nuovo approccio per la pianificazione dei viaggi

scritto da Ilenia Violante
Skyscanner

Il mondo dei viaggi sta cambiando grazie all’intelligenza artificiale. Skyscanner infatti ha da poco introdotto “Ricerca Smart” (Savvy Search). Di cosa si tratta? Una nuova funzione che consente di pianificare viaggi e vacanze in un modo del tutto nuovo, più personalizzato ed interattivo. Il lancio arriva in un momento favorevole, i viaggiatori, non a caso, mostrano una crescente apertura verso l’uso dell’AI. Secondo il 2025 Horizons Report, il 47% degli utenti EMEA è già a suo agio con queste tecnologie, percentuale che sale fino al 92% tra gli under 25.

Ma vediamo come funziona tutto ciò. Il nuovo strumento permette di digitare il tipo di esperienza desiderata, da una vacanza rilassante a un viaggio a tema fashion, insieme all’aeroporto di partenza preferito. L’AI, basata sulla tecnologia OpenAI, genera tre destinazioni su misura, complete di opzioni di volo aggiornate e prezzi in tempo reale. In questo modo la ricerca non si limita a confrontare tariffe, ma diventa un vero e proprio processo ispirazionale che guida verso mete nuove e fuori dai luoghi più battuti.

Skyscanner, l’AI che ispira i viaggiatori

L’obiettivo di Skyscanner non è solo semplificare la pianificazione, ma trasformarla in un’esperienza più creativa e coinvolgente. Ricerca Smart è accessibile dall’app senza bisogno di login e funziona con prompt liberi. Basta scrivere ciò che si desidera e si ricevono immediatamente tre proposte personalizzate. Ogni risultato include filtri per aeroporti e preferenze, garantendo un livello di controllo sempre più avanzato.

La funzione è disponibile in tutte le lingue EMEA e si inserisce in una strategia che punta a consolidare la posizione di Skyscanner come leader assoluto del settore. La piattaforma, infatti, connette ogni mese milioni di utenti in 52 Paesi e 32 lingue con oltre 1200 partner di viaggio. In più riesce a comparare ogni giorno oltre 80 miliardi di prezzi tra voli, hotel e noleggi auto.

Fondata nel 2003, l’azienda è presente in Europa, Asia-Pacifico e Nord America, dove sviluppa innovazioni pensate per rendere i viaggi più semplici, trasparenti e responsabili. Insomma, con Ricerca Smart, Skyscanner compie un passo decisivo nell’uso dell’intelligenza artificiale al servizio dei viaggiatori, offrendo non solo efficienza ma anche tanta ispirazione.

