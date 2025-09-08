OpenAI, arrivano potenziamenti per il Codex

Codex, a quanto pare si prepara a un’evoluzione decisiva grazie a OpenAI, che introduce il modello GPT-5 per migliorare la generazione e comprensione del codice.

Non parliamo solo di potenza, ma anche integrazione: Codex diventa un agente unificato, disponibile su IDE, riga di comando e cloud, per poter supportare gli sviluppatori ovunque si trovino.

OpenAI, aggiornamenti in arrivo?

OpenAI ci riferisce di aver condotto alcune modifiche al suo assistente di coding, ovvero Codex, introducendo così diversi tipi di aggiornamenti ideati per poter fornire un collaboratore ancora più integrato ed efficiente.

La novità più importante di tutte, riguarda direttamente l’introduzione del modello linguistico GPT-5 di OpenAI. Quest’ultimo dovrebbe dare una spinta di qualità in più nelle capacità di comprensione e generazione del codice. Il relativo accesso a tutte queste nuove funzionalità non richiede passaggi complessi. Il tutto sarà direttamente accessibile attraverso il piano ChatGPT che gli utenti utilizzano di solito.

La potenza del nuovo modello non risulta essere però il punto principale, visto che è modificato il modo in cui Codex si integra nel flusso di lavoro quotidiano di uno sviluppatore. L’obiettivo principale di OpenAI è quello di poter superare il concetto di strumento così da poter trasformare Codex in un agente unificato. Parliamo di una presenza costante e intelligente che opera trasversalmente su diverse piattaforme.

Tutto questo viene reso possibile grazie a una nuova estensione per l’IDE di OpenAI. Il sistema, in questo modo è capace di agire direttamente dove il codice è scritto. Inoltre, rinnovata è anche la CLI, l’interfaccia a riga di comando, per un’interazione più fluida e potente.

Questa nuova architettura ci permette una flessibilità aumentata, infatti si potranno spostare le attività tra il proprio computer locale e l’ambiente cloud con molta facilità. In poche parole o che ci si trovi alla scrivania, si stia lavorando da un terminale remoto o si controlli un progetto dal proprio smartphone, Codex sarà sempre lì con voi, collegato al proprio account ChatGPT di OpenAI, pronto a ogni evenienza.