Mini PC Beelink SER5 MAX a prezzo folle: oggi su Amazon costa poco più di 300€

Con un coupon sconto da applicare in fase di acquisto, oggi avete l’occasione di acquistare il mini PC Beelink SER5 MAX con un prezzo davvero super vantaggioso. Ci troviamo davanti a un dispositivo che vanta di numerose caratteristiche che lo rendono perfetto per diversi utilizzi.

Dotato di WiFi 6, questo mini PC offre una velocità di trasmissione fino a 2,4 Gbps, bassa latenza e velocità elevata. Oltre a tutto ciò, il Bluetooth 5.2 assicura una connessione stabile ai dispositivi Bluetooth e consente di mantenere tutto connesso senza alcun problema.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

Mini PC Beelink SER5 MAX in offerta speciale

Siete curiosi di sapere uno dei principali punti di forza di questo dispositivo? Il Beelink Ryzen 7 è dotato di AMD Radeon Graphics 12core 2200MHz e supporta la riproduzione video 4K FPS. Caratteristiche che consentono di offrire un’esperienza visiva ad alta definizione.

Oltre a quanto detto finora, questo mini PC Beelink si contraddistingue rispetto ad altri prodotti presenti sul mercato grazie al supporto a tre schermi tramite HDMI/DP e Type-C. In tal modo l’utente ha la completa libertà di aumentare l’efficienza lavorativa. Il mini PC Beelink è equipaggiato con 32GB di RAM e 500GB di SSD. Nel caso in cui ci fosse bisogno, è possibile espandere lo spazio di archiviazione.

Infine, tra le caratteristiche di cui vanta questo mini PC c’è il processore Ryzen 7 6800U. Grazie alle sue prestazioni eccezionali, questo PC può gestire facilmente applicazioni di editing, riproduzione multimediale e giochi, offrendo un’esperienza impressionante. Perché aspettare ancora per acquistarlo?

Potete approfittare subito del coupon sconto di 80 euro da aggiungere al carrello in fase di acquisto per pagare questo mini PC Beelink SER5 MAX solamente 339 euro. Il costo iniziale è di ben 419 e oggi potete risparmiare tantissimo.