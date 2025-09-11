La Cina presenta un drone che assomiglia al fenomeno Gimbal

L’uomo cerca di osservare e registrare gli oggetti misteriosi che appaiono nei cieli praticamente da millenni.

Cambiando gli strumenti tecnologici e scientifici a disposizione, cambiano anche i metodi in cui si studiano le forme insolite che sembrano apparire nei nostri cieli.

L’era degli UFO, oggi chiamati UAP, nasce nel XX secolo, e tuttora è oggetto di studio e di interesse sia di agenzie governative sia di semplici appassionati.

Spesso le apparizioni hanno effettivamente avuto una spiegazione logica e scientifica, mentre altre sono rimaste ancora un mistero.

Recentemente si è tornato a parlare proprio di UFO, poiché la Cina ha sollevato l’interesse da parte della comunità scientifica, presentando un nuovo prototipo di drone.

Il nuovo drone cinese: qual è la particolarità?

La particolarità del nuovo drone cinese, velivolo con tecnologia VTOL, ovvero, Vertical Take Off and Landing, ha attirato particolarmente l’attenzione di tutti per il suo design particolare, che ricorda tantissimo un UFO avvistato nel video Gimbal.

Nel 2015, infatti, alcuni piloti della US Navy hanno ripreso con una telecamera a infrarossi un oggetto scuro di forma discoidale che volava nel cielo a una velocità elevata e sembra ruotare su se stesso. Il pentagono ha rilasciato il video soltanto nel 2017 e il nome Gimbal è dovuto al supporto su cui viene montata la telecamera del caccia.

La Cina ha voluto ricreare proprio questa forma nel suo nuovo drone che si differenzia rispetto agli altri modelli.

La struttura infatti è del tutto innovativa, con un’ala ellittica ad anello con quattro rotori disposti in maniera strategica e vincolati a dei stabilizzatori verticali.

Questa forma oltre all’aspetto estetico, che appunto si rifà a quello dell’UFO del video Gimbal, è un punto a favore dal punto di vista strutturale, poiché va ad aumentare la stabilità e la capacità durante le manovre.

La possibilità di avere un drone di questo tipo tra i propri strumenti può offrire sicuramente un vantaggio tattico non indifferente.