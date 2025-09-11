Kena ripropone la super promo con 2 mesi GRATIS

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha aggiornato la sua proposta. L’operatore, in particolare, ha deciso di prorogare la disponibilità di una delle sue ultime perle. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta di rete mobile nota con il nome di Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G. Quest’ultima sembra infatti che rimarrà a disposizione degli utenti sulla pagine principale del sito ufficiale dell’operatore. L’ultima data disponibile per ploterla attivare sarà ora il 22 settembre 2025.

Kena Mobile ripropone fino al 22 settembre la sua offerta con due mesi gratis

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha da poco prorogato la disponibilità della sua super offerta dell’ultimo periodo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super offerta mobile denominata Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G. Quest’ultima rimarrà a disposizione degli utenti per circa due altre settimane. L’offerta sarà infatti disponibile all’attivazione sulla homepage del sito ufficiale di Kena Mobile fino alla giornata del prossimo 22 settembre 2025. Non escludiamo comunque la possibilità che l’operatore proroghi ulteriormente la disponibilità dell’offerta.

Con Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G, gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a 100 GB di traffico dati, validi per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Se gli utenti sceglieranno come metodo di pagamento Ricarica Automatica, i giga raddoppieranno, per un totale di 200 GB al mese. Oltre a questo, il bundle messo a disposizione con questa offerta include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri.

Il costo è di soli 5,99 euro al mese. Come suggerisce anche il nome, però, con l’offerta in questione l’operatore ha deciso di proporre gratuitamente non uno ma addirittura due mesi di rinnovo. Tuttavia, questa offerta non è attivabile da tutti gli utenti. La potranno attivare infatti soltanto i nuovi clienti di Kena Mobile che richiederanno la portabilità del proprio numero da Iliad, CoopVoce o Digi Mobil.