Google svela i consumi e l’impatto ambientale di Gemini

L‘intelligenza artificiale è una soluzione che sempre più utenti decidono di utilizzare come soluzione in grado di semplificare la routine, ma non solo. Anche questo strumento però, come tutti gli altri, produce dei consumi a cui molto spesso non si pensa. Per rispondere a questo importante quesito, Google ha deciso di effettuare un’analisi relativa alla sua intelligenza artificiale. In tal modo l’azienda ha svelato a milioni di utenti un report che contiene quelli che sono i reali consumi di energia di Gemini.

A tal proposito è bene sottolineare che il lavoro portato a termine da Google è uno dei più precisi mai realizzati finora dalle aziende per rendere noti i consumi prodotti dall’intelligenza artificiale. Siete curiosi di saperne di più in merito a Gemini? Scopriamolo insieme nel corso di questo nuovo articolo.

Google svela quanto consuma Gemini

Vi siete mai chiesti quanto potrebbe essere il consumo di energia dell’intelligenza artificiale? Google ci fa sapere qualcosa in merito a ciò per quanto riguarda Gemini. Quel che rende noto Google con il suo documento è che utilizzando Gemini per una singola richiesta servono circa 0,24 wattora di elettricità. I consumi però non riguardano solamente l’elettricità ma si va ben oltre.

Anche l’acqua è tra gli elementi introdotti nel rapporto tecnico firmato dall’azienda Google. Nello specifico, viene reso noto che ogni domanda fatta a Gemini equivale a cinque gocce di acqua. Con tali consumi derivanti dall’intelligenza artificiale non manca, di conseguenza, la preoccupazione in tutto il mondo.

Nonostante ciò, la buona notizia che riguarda Google evidenzia alcuni accordi di acquisto di oltre 22 gigawatt da fonti rinnovabili e nucleari avanzate. Iniziative che non fanno altro che ridurre considerevolmente l’impatto sull’ambiente. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito ai consumi dell’AI anche da parte di altre aziende direttamente interessate nello sviluppo di tali tecnologie.