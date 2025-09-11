Recensione GameSir G7 Pro: Edizione speciale Wuchang Fallen Feathers

Per gli appassionati di gaming, la scelta del controller giusto può fare davvero la differenza nelle sessioni di gioco, sia in termini di prestazioni che di comfort. Oggi parliamo del nuovo GameSir G7 Pro, un controller di fascia premium che porta con sé diverse novità tecniche interessanti, senza rinunciare a un prezzo competitivo rispetto ai concorrenti diretti.

Il modello da noi provato è la special edition Wuchang Fallen Feathers, una colorazione esclusiva che aggiunge un tocco estetico particolare al già ricco pacchetto tecnico.

Per chi di voi è la prima volta che sente nominare questa azienda, GameSir è un marchio ormai conosciuto dagli appassionati: produce accessori e periferiche da gaming come tastiere, mouse e controller, distinguendosi spesso per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Con il G7 Pro, l’azienda punta a proporre un prodotto certificato Xbox, compatibile anche con PC e Android, pensato per soddisfare sia i giocatori occasionali sia quelli più competitivi, grazie a una serie di funzioni avanzate e a un livello di personalizzazione molto elevato.

Unboxing

Aprendo la confezione del GameSir G7 Pro ci si trova di fronte a una dotazione piuttosto completa:

Il controller in versione speciale Wuchang Fallen Feathers ;

; La base di ricarica, gommata nella parte inferiore per garantire stabilità, con alloggiamento dedicato per il dongle;

Il dongle USB da 2,4 GHz , utile per la connessione wireless su PC;

, utile per la connessione wireless su PC; Un cavo USB-A/USB-C per collegamento e ricarica;

Due tasti direzionali di ricambio, facilmente sostituibili;

Manuale di istruzioni;

Un adesivo GameSir;

Un portachiavi dedicato al videogioco Wang Fallen Feeders, incluso solo in questa edizione speciale;

GameSir dimostra attenzione non solo al prodotto, ma anche all’esperienza dell’utente dal primo contatto.

Design e materiali

Il design del GameSir G7 Pro ricalca quello di un classico controller Xbox, con dimensioni e layout familiari a chi già utilizza la periferica ufficiale Microsoft. Questo garantisce un’immediata ergonomia e una curva di apprendimento praticamente nulla.

Sul lato inferiore troviamo l’ingresso jack da 3,5 mm per le cuffie, mentre sul retro spiccano due tasti extra programmabili, affiancati da altri due ulteriori pulsanti programmabili posti nella parte superiore. Questi tasti aggiuntivi possono essere bloccati tramite apposite leve, così da evitare pressioni accidentali.

Sempre sul retro, una leva centrale permette di selezionare la modalità di connessione desiderata:

Tutto a destra: Dongle USB (2,4 GHz) per PC;

Al centro: Connessione cablata (PC/Xbox);

Tutto a sinistra: Connessione Bluetooth (Android);

Sono inoltre presenti due piccole levette che consentono di bloccare i grilletti RT e LT, trasformandoli in veri e propri pulsanti fisici. Questo livello di personalizzazione è particolarmente utile negli sparatutto competitivi, dove la rapidità del grilletto può fare la differenza.

Il controller è ufficialmente certificato Xbox e compatibile con Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Steam e dispositivi Android. L’impugnatura posteriore è rivestita con gomma antiscivolo per migliorare il grip, mentre il frontale ospita un mascherino magnetico removibile: questo non solo permette di cambiare il design estetico con altri pannelli colorati, ma rende accessibili le levette analogiche per una sostituzione rapida.

La qualità costruttiva complessiva è ottima: materiali solidi, finiture curate e una sensazione premium che si percepisce fin dal primo utilizzo.

Specifiche tecniche

Il cuore del GameSir G7 Pro è rappresentato da un set di specifiche tecniche di alto livello:

Stick con tecnologia TMR (Hall Effect avanzato): garantiscono maggiore precisione, minor consumo energetico e assenza di drift, un problema comune nei controller tradizionali;

(Hall Effect avanzato): garantiscono maggiore precisione, minor consumo energetico e assenza di drift, un problema comune nei controller tradizionali; Pulsanti con micro switch silenziosi : una scelta che migliora sia il feedback tattile che la silenziosità in fase di utilizzo;

: una scelta che migliora sia il feedback tattile che la silenziosità in fase di utilizzo; Grilletti con Hall Effect : dotati di regolazione della corsa e blocco, possono essere trasformati in pulsanti a corsa breve;

: dotati di regolazione della corsa e blocco, possono essere trasformati in pulsanti a corsa breve; Giroscopio integrato (solo su PC): permette una mappatura avanzata dei movimenti;

(solo su PC): permette una mappatura avanzata dei movimenti; Batteria da 1200 mAh : garantisce un’autonomia adeguata anche per lunghe sessioni di gioco;

: garantisce un’autonomia adeguata anche per lunghe sessioni di gioco; Quattro motori vibranti: distribuiti tra grilletti e impugnatura, per un feedback immersivo;

Il GameSir G7 Pro è un controller progettato non solo per il gaming casual, ma anche per l’eSport e le competizioni, offrendo precisione e affidabilità a un livello superiore rispetto ai modelli base.

Software GameSir Nexus

Uno dei punti di forza del G7 Pro è la possibilità di sfruttare l’applicazione proprietaria GameSir Nexus, scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale.

Attraverso questo software è possibile personalizzare ogni parametro del controller in maniera estremamente dettagliata.

All’interno dell’app si possono creare diversi profili di configurazione, regolando:

Intensità e tipologia delle vibrazioni (su grilletti e impugnatura);

Curva di risposta dei grilletti, con possibilità di impostazioni lineari o personalizzate;

Sensibilità e comportamento delle levette analogiche;

Parametri del giroscopio, inclusa curva e metodo di attivazione;

Rimappatura completa dei pulsanti;

Il software permette di visualizzare in tempo reale la risposta dei tasti e dei grilletti, offrendo un livello di controllo avanzato ideale per i giocatori più esigenti. È consigliabile collegare il controller via cavo al primo utilizzo, così da scaricare anche eventuali aggiornamenti firmware.

Prezzi e conclusioni

Il GameSir G7 Pro si presenta come un controller completo, versatile e tecnologicamente avanzato. La qualità costruttiva, unita alle soluzioni tecniche adottate, lo rende una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile e performante.

La possibilità di utilizzare diverse modalità di connessione, la compatibilità ufficiale con Xbox e la grande personalizzazione offerta dal software Nexus rappresentano punti di forza difficili da ignorare.

Per quanto riguarda i prezzi, il G7 Pro è disponibile in due varianti:

Versione standard (con due colorazioni differenti): a 99,00 euro ;

; Special edition Wuchang Fallen Feathers: a 119,99 euro;

Si tratta di cifre più che giustificate dalle caratteristiche offerte, soprattutto se confrontate con quelle di controller concorrenti di pari livello.

Il GameSir G7 Pro è un dispositivo che unisce prestazioni di alto livello, ottima qualità dei materiali e una personalizzazione unica. Che siate gamer occasionali o competitivi, questo controller ha tutte le carte in regola per diventare un compagno di gioco fidato.