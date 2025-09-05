Nothing Phone (2a) a prezzo da SALDO su Amazon: sconto del 38%

L’ultima promozione lanciata da Amazon riesce a coinvolgere uno dei migliori smartphone della fascia media tra quelli attualmente disponibili sul mercato, stiamo parlando di Nothing Phone (2a), può essere vostro oggi con un risparmio del 38% rispetto al listino iniziale, così da riuscire a risparmiare moltissimo sul suo acquisto, senza vincoli o limitazioni particolari.

L’occasione è davvero ghiotta per il semplice fatto che il consumatore si ritrova a poter spendere molto poco su un prodotto complessivamente di qualità elevata, partendo dal suo display da 6,7 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione di 1080 x 2412 pixel, appoggiandosi a tecnologia AMOLED con 394 ppi, refresh rate a 120Hz e protezione Gorilla Glass 5. Il processore è il MediaTek Diemnsity 7200 Pro, con GPU Mali-G610 MC4, ma anche una frequenza di clock a 2,8GHz, con 8GB di RAM ed una memoria interna che varia in relazione alla variante selezionata (fino ad un massimo di 256GB).

Il comparto fotografico, presente nella parte posteriore, è composto da due sensori: un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 50 megapixel, entrambi di ottima qualità che permettono di scattare ottime istantanee generali, senza vincoli o limitazioni particolari.

Nothing Phone (2a), che occasione con la nuova offerta

La promozione disponibile su Amazon vi farà letteralmente impazzire, proprio perché si parte da un listino di 449 euro, per scendere del 38% e arrivare in questo modo a dover sostenere un investimento finale di soli 279 euro. Ordinatelo subito collegandovi al seguente link.

E’ chiaro che si tratta, sotto molti aspetti e punti di vista, di uno smartphone di fascia media, fermo restando essere comunque caratterizzato da alcuni spunti molto interessanti, come anche la batteria da 5000 mAh, più che sufficiente per riuscire a garantire una usabilità quotidiana molto valida.