Tesla: ecco il Master Plan 4, robot e IA ma molti dubbi

Tesla ha presentato ufficialmente il suo nuovo Master Plan 4, Una mappa che riassume al suo interno i nuovi obiettivi che l’azienda vuole raggiungere, nello specifico non si parla di Auto o di nuovi modelli cosa che tra l’altro non deve sorprendere visti i settori su cui si sta muovendo l’azienda oggi, questo piano infatti è incentrato completamente sull’intelligenza artificiale, sui robot e il loro ruolo all’interno del progresso dell’umanità, in tutto in chiave sviluppo di una mobilità sostenibile.

Effettivamente, da circa un anno e Elon Musk aveva anticipato che stava lavorando ad un progetto importante senza però fornire indicazioni precise sui contenuti, adesso però tramite un lungo articolo pubblicato su X è presente l’intero documento che racchiude i prossimi obiettivi di crescita della società.

Ruolo centrale per l’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale rivendicherà un ruolo sempre più importante per Tesla e ovviamente non poteva essere altrimenti, tutto ciò servirà per offrire nuovi prodotti e servizi che accelereranno la prosperità globale e il benessere del genere umano, nello specifico si parla anche di Optimus e del ruolo che il robot umanoide avrà nel semplificare la vita agli esseri umani, il secondo posto sul podio è invece dedicato alla guida autonoma, quest’ultima infatti per il patron di Tesla avrà un ruolo altrettanto importante.

Questo nuovo piano, dunque è un mix di propositi per il futuro immaginati da Elon Musk, il termine più ricorrente è quello di rivoluzione tecnologica che secondo Tesla porterà ad una crescita senza precedenti.

Il punto cardine su cui si basa questo piano e la crescita infinita, secondo il principio guida infatti la crescita in un settore non implica necessariamente il declino in un’altra, la carenza di risorse va risolta con tecnologie più avanzate e una migliore innovazione, questo poiché secondo le teorie che portano avanti i capisaldi di Tesla, l’innovazione rimuove i vincoli, Secondo Tesla infatti l’innovazione consente di superare i limiti tecnologici dello sviluppo e in questo frangente le batterie hanno un ruolo primario dal momento che servono a creare un settore alimentato da risorse rinnovabili, all’interno di questo contesto assume un ruolo importante anche la produzione di energia solare e l’accumulo di energia tramite batterie su larga scala che stanno effettivamente aumentando la disponibilità e l’affidabilità dell’elettricità pulita nelle nostre comunità, di conseguenza tutto ciò deve portare ad una migliore autonomia delle tecnologie all’interno delle quali assumerà un ruolo importante Optimus, dal momento che il robot umanoide autonomo cambierà la percezione del lavoro in sé, ma anche la sua disponibilità e capacità.