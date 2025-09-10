La strategia di Trump porterà a smartphone più costosi?

Il mercato degli smartphone è ormai abituato a rincari continui. Ma un nuovo fattore di pressione sui prezzi rischia di renderli ancora più elevati. A tal proposito, TSMC, la principale fabbrica di chip di Taiwan, ha annunciato che i costi di produzione continueranno a salire nel 2026. Con un incremento stimato tra il 5 e il 10%. Dopo aver già aumentato i prezzi nel corso del 2025, tale mossa influisce sul costo finale dei dispositivi di fascia alta in tutto il mondo, Italia compresa.

La strategia di Trump che porta a smartphone più costosi: ecco i dettagli

Il contesto internazionale complica ulteriormente la situazione. Non si tratta soltanto di vecchie tensioni commerciali o di strategie economiche isolate. La combinazione di fattori geopolitici e competitivi costringe TSMC a riallineare i prezzi per continuare a servire clienti chiave come Apple e Samsung. A tal proposito, entrambi i colossi stanno cercando di ridurre la dipendenza dai chip taiwanesi. Nel dettaglio, Samsung punta a sviluppare i propri processori Exynos di nuova generazione. Mentre Apple spinge per una produzione interna maggiore. Eppure, le tecnologie più recenti, come i chip Exynos a 2 nm, non saranno pronte in tempo per la serie Galaxy S26, rendendo TSMC ancora cruciale nel breve periodo.

In Italia, il risultato di tali rincari si traduce non solo in prezzi di listino più alti per gli smartphone . Ma anche in un aumento dei costi nei negozi e presso gli operatori telefonici. Una tendenza che in Italia rischia di ampliare ulteriormente il divario tra domanda e accessibilità dei prodotti premium. Per chi desidera dispositivi di fascia alta, il 2026 potrebbe dunque rappresentare un anno complesso, in cui valutare attentamente il rapporto qualità-prezzo diventa essenziale. L’uscita di nuovi modelli come l’iPhone 18 e la serie successiva ai Galaxy S26 richiederà strategie oculate. Comprese possibili offerte promozionali o l’acquisto di dispositivi di generazione precedente, per contenere le spese.