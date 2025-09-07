Truffa imprevedibile via messaggio: ecco cosa accade a chi ci casca

È diventato piuttosto semplice ritrovarsi di fronte ad una truffa, e non solo quando si cammina per strada, anche quando si è comodamente davanti al proprio computer o al proprio smartphone. Gli utenti ogni giorno infatti si imbattono in queste che sono delle vere e proprie piaghe, problematiche che, una volta incontrate, è difficile debellare.

Quello che sta accadendo in queste ore è chiaro a tutti: un messaggio sta fregando le persone facendo credere loro di avere di fronte a un testo attendibile, cosa che invece non è. In basso ci sono tutte le informazioni del caso con anche il messaggio incollato precisamente proprio per far capire cosa succede e di fronte a quali inganni ci si può ritrovare.

Questa truffa è tornata ancora una volta ma in vesti diverse: eccola qui

L’inganno di oggi comprende uno dei grandi fenomeni del mercato del fai-da-te e del bricolage, ovvero Leroy Merlin. Ovviamente l’azienda non sa nulla di tutto questo e nulla ha a che fare con il testo che sta girando e che promette un set di attrezzi gratis. Quello in basso è purtroppo il messaggio che è riuscito a fregare tantissime persone in Italia nelle ultime ore, state molto attenti:

“Ti piace? Lo adoro? Fateci sapere e vincete un incredibile:

SET DI ATTREZZI DEXTER

Luciana F. 1 giorno fa

Il sondaggio è stato rapido e facile. Non mi dispiacerebbe farne un altro :)

Rispondi al sondaggio product2

product2

Samuel S. 18 ore fa

Normalmente non faccio questo tipo di sondaggi online, ma questo è davvero buono! Useremo bene questo premio!! Grazie mille!!

Rispondi al sondaggio

Vorremmo offrirti un’opportunità unica di ricevere un nuovo Set di attrezzi Dexter!

Per richiederlo, basta rispondere a questo breve sondaggio sulla tua esperienza con noi. Ci vorrà solo un minuto per ricevere questo fantastico premio!

Clicca qui per iniziare!“.