Tineco Floor One Stretch S6 con un’offerta folle: sconto Amazon del 38%

Con uno sconto del 38% la Tineco Floor One Stretch S6 può essere acquistata con un prezzo super conveniente. Parliamo di un aspirapolvere a secco e umido che consente di pulire gli ambienti della casa in modo pratico e senza troppi sforzi. Non ci troviamo infatti davanti a un semplice e comune prodotto ma molto di più.

Con la presenza della Tineco Hyperstretch Technology, questa aspirapolvere può essere compressa fino a soli 13 cm per pulire senza sforzo la polvere sotto i letti e in spazi ristretti. Con il suo esclusivo sistema di separazione dell’acqua sporca a 3 camere, isola l’acqua sporca dal motore, garantendo la massima potenza di pulizia anche quando è completamente inclinato.

Tineco Floor One Stretch S6 in offerta su Amazon

Volete acquistare questa aspirapolvere Tineco Floor One Stretch S6? Sceglierla rispetto a un altro prodotto può fare davvero la differenza nei risultati finali della pulizia degli ambienti. Tra i punti di forza di questo prodotto vi è infatti l’utilizzo di acqua calda. Nello specifico, utilizzando acqua pulita a 70℃ scioglie in modo efficace le macchie e pulisce a fondo dal condotto fino alla spazzola a rullo.

Oltre a ciò, l’asciugatura a 70℃ consente di aspirare l’acqua dovunque. A occuparsi di questo passaggio è proprio la spazzola a rullo che ruota in entrambe le direzioni per rendere la spazzola più soffice e asciutta, riducendo anche gli odori. L’autonomia? Anche questa eccezionale. Con il pacco batteria aggiornato, la durata della ricarica di Stretch S6 rimane di 40 minuti anche dopo molteplici usi, estendendo in modo efficace l’autonomia.

Non perdete ancora altro tempo inutilmente. Oggi è il giorno perfetto per poter acquistare questa Tineco Floor One Stretch S6 al costo di soli 369 euro anziché 599.