OnePlus 15: emerse nuove indiscrezioni sul prossimo dispositivo

OnePlus si prepara a introdurre un nuovo protagonista nel panorama degli smartphone. Si tratta del nuovo OnePlus 15. Le prime tracce sono emerse di recente grazie a un passaggio su Geekbench. Quest’ultimo ha presentato alcune caratteristiche fondamentali del dispositivo. Riguardo il display, il nuovo OnePlus 15 dovrebbe adottare un pannello da 6,78 pollici. Dotato di risoluzione “1,5K”. Si tratta di un formato intermedio tra il classico Full HD e il QHD. La risoluzione verticale dovrebbe attestarsi intorno ai 1.200 pixel. Un valore che si è ormai consolidato come standard. Riguardo la memoria interna, l’offerta sarà piuttosto articolata. Le varianti partiranno da 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Fino a una versione top con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria.

Oneplus 15: ecco i dettagli emersi sul nuovo dispositivo

Il centro sarà affidato al nuovo Snapdragon 8 Elite di seconda generazione. Il database dei benchmark rivela che il processore disporrà di due core principali capaci di raggiungere una frequenza massima di 4,61 GHz. Accompagnati da altri sei core che operano a 3,63 GHz. Lo smartphone sarà, inoltre, dotato di 16 GB di RAM, identificato con il codice modello PLK110 e basato su Android 16.

I risultati ottenuti nei test hanno però lasciato molti osservatori perplessi. I punteggi raccolti, infatti, non riflettono il potenziale del chip. In single-core il dispositivo ha totalizzato 639 punti e in multi-core 1.871. Valori paragonabili a smartphone di fascia media di qualche anno fa. Nonostante ciò, non bisogna trarre conclusioni affrettate. Spesso i test interni vengono condotti in condizioni particolari, come modalità di risparmio energetico estremo o scenari di stress termico. Secondo indiscrezioni, le performance reali dovrebbero collocarsi su livelli ben diversi, attorno ai 3.400 punti in single-core e agli 11.500 in multi-core.

E non è tutto. La sezione fotografica dovrebbe proporre almeno tre sensori. Uno principale, un teleobiettivo e un ultrawide. Sul piano energetico, invece, le prime indiscrezioni parlano di una batteria da ben 7.000 mAh. Il debutto ufficiale è previsto per ottobre in Cina. Non resta dunque che attendere l’arrivo delle ultime sorprese che OnePlus ha previsto per il suo nuovo modello di punta.