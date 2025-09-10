Intel brevetta i “super core” software per le CPU x86

Intel ha depositato un brevetto che potrebbe cambiare il modo in cui vengono progettati e sfruttati i processori. Si chiama Software-defined Super Cores (SDC) e descrive un meccanismo capace di fondere più core fisici in un unico core logico. L’obiettivo è quello di migliorare le prestazioni in contesti dove conta soprattutto la potenza single-thread, come videogiochi e calcoli scientifici non ottimizzati per il parallelismo.

Dal punto di vista del sistema operativo, la CPU continua a mostrare un solo core, ma dietro le quinte più unità lavorano insieme. Per coordinare le istruzioni distribuite tra i core, Intel ha introdotto il concetto di Shadow Store Buffer, una sorta di “memoria ombra” che garantisce coerenza nell’esecuzione e previene errori. Tale approccio, almeno sulla carta, consentirebbe di evitare l’aumento di frequenza e tensione, due soluzioni tradizionali che hanno come conseguenza diretta consumi elevati e temperature più difficili da gestire.

Intel tra promesse tecnologiche e sfide di implementazione

Il vantaggio sarebbe duplice. Da un lato prestazioni single-core superiori, dall’altro maggiore efficienza energetica. In più, i processori potrebbero passare dinamicamente dalla modalità tradizionale a quella “super core”, adattandosi al carico di lavoro. Si tratta di un’idea che, se realizzata con successo, darebbe nuova linfa al design x86 in un momento di forte competizione con architetture alternative come ARM.

Se sulla carta l’SDC appare rivoluzionario, la sua realizzazione pratica resta complessa. La sincronizzazione a bassa latenza tra più core è un problema ingegneristico di difficile soluzione. Per questo motivo, gli analisti invitano alla cautela. La tecnologia dovrà dimostrare di essere trasparente per i software, evitando incompatibilità o instabilità.

Nei documenti interni circolano già riferimenti alle famiglie di CPU future, come Nova Lake-S per desktop e Nova Lake-U per laptop, seguite da linee come Twin Lake, Wildcat Lake e Bartlett Lake-S. Non è chiaro, però, se queste architetture integreranno davvero i “super core” software. Al momento, il brevetto rappresenta un’indicazione della direzione di ricerca, non una garanzia di adozione immediata. A complicare il quadro c’è anche la situazione politica ed economica. Negli Stati Uniti il governo ha deciso di convertire parte dei fondi del CHIPS Act in partecipazioni dirette nelle aziende beneficiarie, inclusa Intel. Una mossa che garantisce sostegno economico ma alimenta timori tra gli azionisti, preoccupati per una presenza troppo invasiva di Washington nella governance societaria. Il futuro dei “super core” software resta quindi un equilibrio tra innovazione e realtà industriale.