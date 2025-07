Nvidia: la sue CPU ARM in ritardo per un grave problema hardware

A quanto pare sono in arrivo brutte notizie perché aspettava con trepidante attesa le CPU ARM di Nvidia, realizzate in collaborazione con MediaTek, sembra infatti che la società si sia imbattuta in un problema tecnico decisamente serio al punto da costringerla a rinviare il lancio dei chip al prossimo anno, una questione talmente complicata che gli ingegneri si sono visti obbligati a rimettere mano sul design stesso del chip, al punto da dover applicare modifiche sostanziali, questa indiscrezione è arrivata dal noto insider SemiAccurate che cita molteplici fonti interne indipendenti, al punto da sembrare decisamente solida.

Un problema piuttosto serio

La società, che recentemente sta godendo di una forma decisamente smagliante grazie all’intelligenza artificiale e alle sue schede grafiche che attualmente risultano veramente imbattibili, sta lavorando da diverso tempo al suo chip e N1X, nome attualmente ufficiale che però nel tempo potrebbe subire delle varianti, un chip frutto del lungo periodo di tempo trascorso all’interno delle CPU che si basano su tale architettura, basti pensare al chip tegra visto a bordo dei dispositivi Android o anche all’interno della console portatile di Nintendo.

Si tratta dunque di un Rumor che spezza un po’ l’entusiasmo dal momento che il chip tempo fa era anche apparso sulle varie piattaforme di benchmark tra le quali spicca ovviamente Geekbench con risultati molto promettenti al punto da potersela giocare con i migliori concorrenti attualmente presenti sul mercato.

Ovviamente la società ha dovuto procedere a questo blocco onde evitare un lancio a dir poco catastrofico che sarebbe andato a inficiare gli ottimi risultati raggiunti fino a questo momento, ovviamente rimane da capire se la voce in questione è fondata e soprattutto quanto sarebbe lungo il ritardo da dover attendere, indubbiamente la società californiana farà tutto per risolvere il problema e per lanciare chip a dir poco perfetti sul mercato.