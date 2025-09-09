WhatsApp: la nuova truffa che flagella l’Italia inizia con un gruppo

L’applicazione di messaggistica più utilizzata da tutti quanti senza ombra di dubbio WhatsApp, la nota piattaforma vestita di verde infatti vanta un bacino di utenti e decisamente inarrivabile è rappresentato da miliardi di account attivi ogni giorno che si scambiano messaggi istantaneamente, tutto questo è merito ovviamente del team di sviluppo che ha fornito WhatsApp di tutto è necessario per un’esperienza d’uso davvero importante e ricca di funzionalità, elementi che nel corso dell’ultimo decennio hanno permesso all’applicazione di diventare sicuramente la piattaforma ad abbattere, questo traguardo benché di primissimo livello purtroppo cela anche un lato oscuro abbastanza problematico.

L’incredibile numero di utenti presenti all’interno di WhatsApp purtroppo ha tirato anche i truffatori che cercano ovviamente prede da colpire in modo diretto, ovviamente WhatsApp rappresenta un vero e proprio tiro al bersaglio dal momento che raggiungere le persone iscritte è davvero molto facile.

Tutto ciò nel corso del tempo ha portato le truffe online ad arrivare direttamente su WhatsApp seminando veramente il panico, tutte le nazioni del mondo che utilizzano l’applicazione ne sono state colpite e l’Italia non è esclusa, recentemente infatti hanno iniziato a circolare truffe di vario genere che colpiscono indistintamente gli utenti, nello specifico di recente una si è mostrata davvero molto pericolosa e subdola, scopriamo insieme come funziona per difenderci nel migliore dei modi.

La truffa del gruppo YouTube

La truffa di cui vi parliamo oggi, esordisce attraverso l’aggiunta senza preavviso all’interno di un gruppo su WhatsApp all’interno del quale si propone alla vittima di guadagnare facilmente svolgendo alcuni piccoli compiti, nello specifico si tratta di piccole attività come mettere like ad alcuni video oppure commentare con alcune frasi specifiche, i truffatori spacciandosi per collaboratori ufficiali di YouTube ricompenseranno le vittime con alcuni bonifici di qualche euro, tutto questo serve a conquistare la loro fiducia per poi mettere in atto la truffa vera e propria, in un secondo momento infatti i truffatori chiederanno al malcapitato di inviare un bonifico di qualche centinaio di euro promettendogli di restituirgliene ancora di più, ovviamente quei soldi sparirebbero in un lampo senza lasciare traccia, se anche voi doveste essere incappata in questa pratica non rispondete è bloccate tutto immediatamente.