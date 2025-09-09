CMF Phone 1 vi aspetta su AMAZON con uno sconto IMPERDIBILE

Nuova opportunità di risparmio per tutti gli utenti che vogliono accedere a uno dei migliori prodotti in circolazione, almeno per quanto ne concerne la fascia medio-bassa della telefonia mobile, difatti in questi giorni è possibile pensare di acquistare CMF Phone 1, risparmiando moltissimo sul valore originario di listino, grazie alla promozione messa a disposizione da parte di Amazon.

Tutto ha inizio con una scheda tecnica che potremmo definire di tutto rispetto, proprio perché lo smartphone si contraddistingue con un design iconico e unico nel suo genere, passando poi per dimensioni di 164 x 77 x 9 millimetri di spessore (forse leggermente più spesso della media) e peso di 202 grammi. Il display è da 6,67 pollici di diagonale, un AMOLED con risoluzione di 1080 x 2400 pixel, densità di 395 ppi e 120Hz di refresh rate, godendo allo stesso tempo di una fluidità nettamente superiore al normale.

Il comparto fotografico è di ottima qualità generale, se considerate che comunque parliamo della presenza di due sensori fotografici: principale da 50 megapixel, seguito da effetto bokeh da 2 megapixel. A differenza di quanto ci saremmo aspettati, non troviamo un ultragrandangolare, scelta che potrebbe essere a tutti gli effetti discutibile, proprio considerando gli altri prodotti in commercio.

CMF Phone 1: la promozione vi aspetta oggi su Amazon

Per risparmiare al massimo sull’acquisto di uno smartphone dovete assolutamente collegarvi ad Amazon, a questo link potete trovare il CMF Phone 1, device di fascia media che oggi può essere vostro con un investimento finale di soli 189 euro, contro i 239 euro previsti in origine di listino.

Al momento potete scegliere tra tre colorazioni differenti, anche se va detto che solamente due sono in promozione, la terza potrebbe avere un costo e un prezzo completamente differente alle altre.