Asus Vivobook Go 15 quasi REGALATO su Amazon: il prezzo è CROLLATO

Amazon è pronta a far sognare tutti i consumatori con la promozione che ognuno di noi stava effettivamente aspettando, soluzione che permette di ridurre di molto il livello di spesa sull’acquisto di Asus Vivobook Go 15, riducendo in questo modo la spesa e godendo in egual misura di ottime qualità e specifiche generali.

Il notebook si contraddistingue da tutti gli altri per alcuni peculiarità e specifiche tecniche davvero uniche, quali sono ad esempio il display da 15,6 pollici di diagonale, con trattamento antiriflesso e risoluzione che può raggiungere al massimo il FullHD, per passare poi ai 60Hz di refresh rate (classici, ma perfettamente in linea con la fascia di prezzo). Il processore è di fascia media, non è il solito Intel Core, ma la controparte di AMD, parliamo difatti di AMD Ryzen 5 7520U, con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD. Il sistema operativo non poteva essere altro che Windows 11 Home, senza particolari personalizzazioni software.

Lo chassis è realizzato interamente in plastica, con finitura opaca su tutta la superficie, perfetta per non trattenere troppo le impronte. Le sue dimensioni sono generalmente ridotte, è leggero, facilmente maneggevole e da trasportare ovunque vogliate.

Non perdetevi i codici sconto Amazon gratis e tutti i prezzi più bassi, con le offerte esclusive e una serie di sconti segreti, solo sul canale Telegram @codiciscontotech.

Asus Vivobook Go 15, il prezzo è davvero più basso

Una promozione di tutto rispetto per un notebook comunque di buona qualità, sebbene sia di fascia intermedia. Si parte da un listino di 549 euro, per arrivare a dover sostenere un investimento finale di 469 euro, risparmio importante per tutti i consumatori che ricorreranno all’acquisto in questi giorni direttamente a questo link.

E’ un prodotto commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, che va a coprire i difetti di fabbrica, e allo stesso tempo offre una buona resistenza.