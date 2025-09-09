Vodafone RED Max Under 18, la tariffa su misura per i più giovani

Vodafone è senza dubbio, uno degli operatori telefonici più amati dagli utenti nel settore delle comunicazioni italiano.

Attualmente, data l’agguerrita concorrenza, non è semplice distinguersi nel settore delle telecomunicazioni, anche perché gli operatori telefonici virtuali stanno convincendo molti utenti.

Tuttavia, Vodafone rimane sempre tra i più utilizzati, anche grazie ai suoi piani tariffari che sono pensati davvero per tutte le tipologie di clienti.

Vodafone: ecco la tariffa destinata ai più giovani

Come già detto in precedenza, Vodafone ha pensato a delle tariffe telefoniche per diverse categorie, come ad esempio per i più giovani e i più piccoli.

Le promozioni telefoniche, pensate per queste categorie sono due e si distinguono in base all’età.

La prima è RED Max Under 18, promo riservata a tutti i minori di diciott’anni e che offre 100 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti e SMS nazionali illimitati, minuti verso i paesi dell’Unione Europea illimitati, rete sicura incluso con Parental Control reattivo per proteggere i più piccoli dalle minacce online, Vodafone club incluso se si attiva l’offerta con addebito automatico e soprattutto prezzo bloccato per 24 mesi se si attiva l’offerta con addebito automatico. Il costo di questa fantastica offerta è di soli 9,99 € al mese, mentre perché già cliente della linea fissa di Vodafone l’offerta viene scontata a 6,99 € al mese. Mentre il costo di attivazione è di 9,99 €.

Per quanto riguarda la seconda tariffa, parla di Vodafone Young e in questo caso l’offerta è destinata a tutti i giovani con meno di trent’anni. La tariffa prevede 200 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati, ogni mese si avrà a disposizione un catalogo con sconti e vantaggi esclusivi, sconti dedicati su un catalogo di smartphone e anche in questo caso il prezzo sarà bloccato per 24 mesi. La promozione in questione ha un costo di 9,99 € al mese, mentre il costo di attivazione è di 9,99 €. La spedizione della Sim è gratuita.