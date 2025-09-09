Ad
Euronics super offerte sulla tecnologia: divertimento e risparmio GARANTITO

Scopri con Euronics le promozioni imperdibili tra smartphone, TV, notebook, elettrodomestici e gadget per ogni momento della giornata

scritto da Rossella Vitale
Puoi percorrere i corridoi  Euronics tra notebook e smartphone, alzare lo sguardo verso TV enormi e capire quanto lo store sia unico.  Con Euronics, le offerte non sono mai banali! Puoi trovare un iPad o uno smartphone potente ad un prezzo conveniente per davvero. Se ti va di cambiare aria davanti a un grande schermo, le TV 4K sembrano pronte a portarti direttamente nelle scene cinematografiche. E per chi ama prendersi cura di sé, gli accessori Dyson fanno sembrare ogni acconciatura come se si fosse passati dal parrucchiere. Euronics riesce a far divertire e coccolare allo stesso tempo, con prodotti scelti per ogni esigenza e prezzi che fanno dire “ma davvero?”.

Euronics ha il top, qualunque device tu stia cercando

Tra le offerte più interessanti di Euronics, il Samsung Galaxy Book5 Gray a 999,00 euro garantisce potenza e affidabilità per chi lavora o studia senza compromessi. Non meno sorprendente è il Lenovo Ideapad Slim 3 15,6″ a 499 euro. Per il divertimento, la Nintendo Switch 2 nera a 469,99 euro promette ore di giochi entusiasmanti, mentre la Samsung Smart TV UHD 4K da 85″ ti aspetta da Euronics a 999 euro. Se vuoi uno smartphone, lo Xiaomi Redmi 15 Midnight Black 8GB/256GB a 179 euro resta imbattibile. Per il tempo libero e lo studio, l’iPad 11″ Wi-Fi 128GB (2025) in argento a 369,00 euro è unico. Cura personale? Ecco il  Dyson Airwrap Ceramic Patina/Topaz a 449 euro. Chi cerca comodità in casa, con Euronics trova anche l’asciugatrice Samsung DV90DG52A0AHET 9KG a 599,00 euro, pronta a rendere i momenti di bucato più veloci e pratici. Ogni prodotto nello store è selezionato con cura: Euronics propone il meglio in fatto di tecnologia, design e funzionalità.

Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.