Samsung Galaxy S25 FE ora con Iliad, ecco i prezzi

Sono passati pochi giorni dall’arrivo ufficiale sul mercato del nuovo smartphone di punta di casa Samsung, ovvero il nuovo Samsung Galaxy S25 FE. Nonostante questo, il nuovo device è già disponibile all’acquisto con i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano. Tra questi, ora si è da poco aggiunto anche Iliad. Quest’ultimo ha infatti da poco comunicato i prezzi ufficiali con cui gli utenti potranno acquistare il nuovo smartphone dell’azienda, sia in comode rate mensili sia in un’unica soluzione.

Iliad comunica i prezzi del nuovo Samsung Galaxy S25 FE, si parte con 256 GB

In queste ultime ore l’operatore telefonico Iliad ha comunicato i prezzi del nuovo Samsung Galaxy S25 FE. Come già accennato in apertura, infatti, questo nuovo smartphone è disponibile all’acquisto anche con questo operatore telefonico. In particolare, anche con Iliad lo smartphone sarà per il momento disponibile nell’unico taglio di memoria con 256 GB di storage interno, nonostante lo smartphone sia stato annunciato dall’azienda anche nei tagli di memoria comprendenti 128 GB e 512 GB di storage interno. Le colorazioni disponibili con l’operatore sono poi quelle denominate Navy e Jetblack.

In particolare, con l’operatore Iliad gli utenti potranno acquistare lo smartphone sia in un’unica soluzione sia in comode rate mensili. Per tutti coloro che vorranno acquistare il nuovo smartphone in un’unica soluzione, sarà previsto un costo scontato pari a 769 euro contro gli iniziali 829 euro. Tutti coloro che vorranno acquistare il nuovo smartphone in comode rate mensili, invece, si potrà fare tramite finanziamento con Findomestic. In questo caso, sarà previsto un costo pari a 32,04 euro per 24 rate mensili. In alternativa, gli utenti potranno pagare un costo pari a 64,08 euro per 12 rate mensili. Il tutto sempre per un prezzo complessivo pari a 769 euro. Gli utenti non dovranno inoltre pagare nè interessi né costi di anticipo.

Insomma, è un’ottima occasione per chi ha intenzione di acquistare il nuovo Samsung Galaxy S25 FE.