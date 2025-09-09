Polestar 5, debutta la GT elettrica scandinava ad alte prestazioni

Polestar ha presentato ufficialmente la Polestar 5, la Grand Tourer a quattro porte che diventa il punto di riferimento della serie. Nata dal concept Precept del 2020, l’ auto porta su strada linee aerodinamiche, proporzioni scolpite e una piattaforma in alluminio sviluppata internamente. Con un coefficiente aerodinamico di 0,24 nella versione Dual motor, il modello unisce eleganza e efficienza, confermando la vocazione del marchio per un design essenziale ma ricco di dettagli funzionali.

La parte frontale è dominata dalla SmartZone, mentre i fari a doppia lama con tecnologia Pixel LED creano una firma luminosa inconfondibile. Il tetto panoramico, lungo oltre due metri, amplifica la sensazione di spazio e luminosità per i passeggeri. Al lato posteriore, una barra luminosa attraversa tutta la larghezza, integrando prese d’aria e diffusore. Polestar 5 sarà proposta in sei colorazioni, tra cui due opache, tra esse vi sono Storm, un grigio profondo, e Magnesium, un argento chiaro.

Polestar 5, tecnologia a 800 V e interni premium con materiali riciclati

L’interno di Polestar 5 interpreta il lusso in chiave sostenibile. L’abitacolo 4+1 propone sedili Recaro sportivi ma confortevoli, rivestiti in MicroTech o pelle Nappa certificata. Ampio l’uso di materiali naturali e riciclati. Infatti lino, Econyl e PET contribuiscono a ridurre l’impronta ambientale, senza compromettere la percezione premium. Grazie al “foot garage” nel pacco batteria, i passeggeri posteriori beneficiano di maggiore spazio e postura più naturale.

La parte tecnologica è affidata al sistema Android Automotive OS con Google integrato, gestito da un display verticale da 14,5”. In abbinamento, il conducente dispone di un quadro strumenti da 9” e di un head-up display da 9,5”. L’impianto audio varia dal Polestar High Performance a 10 altoparlanti fino al Bowers & Wilkins da 1.680Watt e 21 diffusori. A bordo non mancano gli ADAS di ultima generazione, con 11 telecamere, radar e Pilot Assist attivo fino a 150km/h.

Dal punto di vista tecnico, Polestar 5 introduce l’architettura a 800V con batteria da 112kWh. La Dual motor eroga 550kW e raggiunge 670km di autonomia WLTP, mentre la Performance sale a 650kW con accelerazione 0-100 in 3,2 secondi e 565km WLTP. Entrambe supportano ricariche ultra-rapide fino a 350kW, che consentono di passare dal 10 all’80% in appena 22 minuti. Gli ordini per Polestar 5 sono aperti dal 8 settembre 2025, con prezzi a partire da 119.800€ per la Dual motor e 144.800 euro per la Performance. In Italia, la première è attesa al Salone dell’Automobile di Torino a fine settembre

