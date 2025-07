PosteMobile Promo Summer: 50 giga e tutto illimitato a 4,99€ per i nuovi clienti

PosteMobile ha pensato all’estate ed ha lanciato una nuova soluzione mobile per gli utenti che proprio dallo scorso 21 luglio può essere attivata.c’è una condizione: bisogna essere nuovi clienti. Si chiama Promo Summer, ed è commercializzata con il nome Creami EXTRA WOW 50 Ed. 2025. Il prezzo mensile è particolarmente competitivo: 4,99 euro, per un pacchetto che include minuti illimitati, SMS illimitati e 50 giga in 4G+ su rete Vodafone.

Tutti i dettagli dell’offerta Creami EXTRA WOW 50 Ed. 2025

L’attivazione della promozione può avvenire sia con la portabilità da qualsiasi operatore, sia con nuova numerazione. L’offerta prevede:

minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali;

50 giga totali in 4G+, di cui 10 dal piano base e 40 giga extra erogati ogni mese al rinnovo (dalla seconda ricarica in poi);

4,99 euro/mese come canone mensile;

5,28 giga/mese disponibili in roaming UE in modalità “Roaming like at home”.

Chi desidera attivare il 5G può farlo, ma solo con un supplemento di 3 euro/mese, portando così il totale a 7,99 euro/mese, un prezzo decisamente meno competitivo per chi cerca la massima convenienza.

Attivazione, costi una tantum e scadenza

Il costo di attivazione è di 20 euro, suddiviso in:

10 euro per la SIM;

10 euro per la prima ricarica, da cui verrà scalato il primo mese anticipato.

La spedizione è gratuita e l’offerta può essere sottoscritta esclusivamente online, entro e non oltre il 3 agosto 2025, salvo eventuali proroghe.

Non è disponibile per i già clienti PosteMobile che intendono cambiare piano. Inoltre, una volta terminati i giga mensili, la navigazione viene bloccata automaticamente, senza costi aggiuntivi.

Una soluzione economica per chi cerca un piano completo sotto i 5 euro mensili, con una soglia dati adatta a un utilizzo medio senza sorprese. Siamo comunque di fronte ad uno dei gestori più amati dal pubblico italiano sia per la convenienza che offre che per la comodità nel sottoscrivere le offerte mediante il sito ufficiale. Potrebbe essere questa l’opportunità dell’estate che tutti attendevano.