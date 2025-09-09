iPhone 17

Apple ha fissato per il 9 settembre 2025 l’evento “Awe Dropping”, durante il quale presenterà la nuova gamma iPhone 17. La famiglia comprenderà i modelli iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Mentre cresce l’attesa per l’annuncio ufficiale, le cover trapelate in rete offrono uno sguardo più preciso sul design dei dispositivi e sulle modifiche al comparto fotografico.

Custodie UAG confermano i dettagli

Il leaker Evan Blass ha condiviso immagini delle custodie Urban Armor Gear (UAG) dedicate ai nuovi iPhone. Le cover mostrano ritagli che confermano la presenza del pulsante Azione e di un tasto dedicato al controllo della fotocamera, elementi già anticipati da precedenti indiscrezioni.

La custodia per iPhone 17 Air rivela un modulo con singola fotocamera posteriore inserita in un’isola a forma di pillola, soluzione che ricorda da vicino i dispositivi Pixel. Per i modelli Pro e Pro Max, invece, i case lasciano intravedere un modulo fotocamera ridisegnato, segnale di un aggiornamento sostanziale per il comparto imaging.

Continuità e differenze rispetto a iPhone 16

Il design complessivo del nuovo iPhone 17 standard appare molto simile a quello dell’iPhone 16, segno che Apple non introdurrà cambiamenti radicali sulla versione base. Le novità più evidenti si concentrano sui modelli Pro, dove la riorganizzazione delle fotocamere potrebbe andare di pari passo con l’introduzione di nuove funzioni software legate a iOS 26. La scelta di mantenere linee estetiche familiari risponde alla volontà di garantire continuità, riservando le innovazioni più marcate ai modelli di fascia alta.

Un evento carico di aspettative

Il keynote del 9 settembre si terrà all’Apple Park di Cupertino, con inizio alle 19:00 ora italiana. Oltre agli iPhone, Apple presenterà anche altre novità hardware e software. In particolare, si attendono aggiornamenti per la gamma Apple Watch con le versioni Series 11, Ultra 3 e SE 3, oltre agli AirPods Pro 3. Sono attese inoltre nuove versioni di HomePod mini e Apple TV 4K, a completare un pacchetto che conferma l’approccio integrato dell’azienda californiana. L’evento coinciderà con il rilascio stabile di iOS 26, caratterizzato da un design “Liquid Glass” che segnerà un passo avanti importante nell’interfaccia.

Il ruolo del software nella presentazione

Se l’attenzione del pubblico sarà inevitabilmente rivolta al design e alle fotocamere, Apple punterà molto anche sul lato software. iOS 26 non si limiterà a novità estetiche: introdurrà nuove funzionalità per la personalizzazione, miglioramenti alla gestione della privacy e un’integrazione più stretta con l’ecosistema di dispositivi. In parallelo, arriveranno anche le versioni stabili di iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e macOS Tahoe 26, aggiornamenti che completeranno la transizione all’ultima generazione del software Apple.