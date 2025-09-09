JUICE sfrutta la fionda cosmica di Venere per raggiungere Giove

La missione JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) dell’Agenzia Spaziale Europea ha raggiunto una tappa fondamentale del suo cammino verso Giove. Dopo il lancio nell’aprile 2023, la sonda ha effettuato nei giorni scorsi una spettacolare manovra di fionda gravitazionale attorno a Venere, guadagnando energia e velocità senza consumare carburante. Una tecnica raffinata, già collaudata in passato, che permette di affrontare distanze interplanetarie con risorse limitate.

Come funziona la fionda gravitazionale

Avvicinandosi a Venere, JUICE ha sfruttato l’enorme attrazione del pianeta per modificare la propria traiettoria. È come lanciare una pietra con una fionda cosmica. La velocità extra ottenuta sarà cruciale per raggiungere l’orbita di Giove, distante ancora centinaia di milioni di chilometri.

Le prossime tappe del tour gravitazionale

Il viaggio è tutt’altro che finito. Nei prossimi anni JUICE tornerà più volte nei pressi della Terra e della Luna per altre manovre di assistenza gravitazionale, ciascuna progettata per perfezionare l’inserimento finale nell’orbita gioviana. Queste tappe non sono semplici passaggi. Rappresentano un delicato balletto orbitale in cui ogni errore potrebbe compromettere anni di lavoro.

Obiettivi scientifici su Giove e le sue lune

L’arrivo è previsto per il 2031. Una volta lì, JUICE studierà da vicino le tre grandi lune ghiacciate del gigante gassoso: Europa, Callisto e Ganimede. Quest’ultima sarà il fulcro della missione. La sonda entrerà in orbita attorno a Ganimede, prima volta assoluta nella storia dell’esplorazione spaziale. L’obiettivo è indagare i possibili oceani sotterranei, la struttura del ghiaccio e l’interazione con la magnetosfera di Giove. I dati raccolti potrebbero offrire indizi preziosi sull’abitabilità di questi mondi lontani, alimentando la speranza di scoprire ambienti adatti alla vita.

Con JUICE, l’Europa si pone al centro della grande sfida dell’esplorazione planetaria. La riuscita della missione con l’aiuto di Venere dimostra la precisione ingegneristica necessaria per una missione che durerà oltre dieci anni. Ogni passo avvicina gli scienziati alla possibilità di comprendere meglio i giganti gassosi e di aprire nuove prospettive sulla vita oltre la Terra.