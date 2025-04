Nilox presenta nuovi modelli di monopattini elettrici

Per il settore degli spostamenti urbani sta per arrivare un’interessante novità. Quest’ultima riguarda Nilox che ha annunciato in Italia il lancio di una nuova linea di monopattini elettrici. La gamma promette di unire tecnologia, sicurezza e attenzione all’ambiente. I nuovi modelli V1, V2 e V3 sono pensati per rispondere ad ampie necessità. Offrendo una soluzione concreta e innovativa per una mobilità sostenibile. Con tale annuncio, Nilox conferma così il suo impegno verso un futuro più green. La prossima gamma è conforme alle normative vigenti, come sottolineato da Giovanni Testa, Direttore Generale del Gruppo Esprinet.

Nilox presenta i suoi nuovi monopattini