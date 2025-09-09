MSI Claw A8: in arrivo con chip AMD Ryzen Z2?

Quando una nuova console entra in scena, spesso sono anche le componenti tecniche ad attirare l’attenzione. A tal proposito, sono stati aperti i preordini nel Regno Unito della Claw A8 di MSI, annunciata al Computex 2025. Quest’ultima non si presenta come una semplice console portatile, ma rappresenta il punto d’incontro tra innovazione hardware e ambizioni di mercato. MSI ha deciso di rompere un vecchio schema. Per anni l’azienda aveva puntato su Intel, una scelta che la distingueva dai concorrenti. Con la Claw A8, invece, arriva un cambio di rotta. La potenza dei processori AMD Ryzen Z2, abbinata a una GPU Radeon, promette prestazioni che sembravano riservate ai PC fissi. Ogni componente sembra pensato per creare un equilibrio tra potenza e praticità.

MSI Claw A8: ecco i dettagli della nuova console in arrivo

Chi l’ha vista o provata in anticipo racconta uno schermo luminoso e preciso, con colori vividi e una fluidità sorprendente per una console portatile. E non è tutto. Il dispositivo presenta memoria generosa, archiviazione veloce, un sistema operativo familiare ma capace di gestire giochi moderni e applicazioni complesse. C’è anche attenzione al tatto e al suono: sensori avanzati, vibrazione immersiva, audio DTS.

Il lancio nel Regno Unito ha evidenziato una possibile data di consegna per il modello con memoria massima e tutti i giga di RAM disponibili. L’arrivo, infatti, sarà a metà settembre. Il prezzo, tutto sommato, sembra essere competitivo rispetto alle alternative basate su tecnologia Intel. Al momento, però, non ci sono ulteriori dettagli disponibili per gli altri mercati. MSI ha spesso seguito regole diverse da paese a paese, e non resta che attendere ulteriori conferme. Nel frattempo, è evidente come la Claw A8 ha già conquistato l’attenzione degli appassionati del settore. Ciò con la promessa concreta che il gaming portatile può diventare un settore in evoluzione. Aperto a nuovi interessanti scenari tecnici.