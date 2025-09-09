Settore smartphone in calo in Europa? Ecco i dati recenti

Il settore degli smartphone in Europa sta attraversando un momento complesso. A tal proposito, sono indicative le ultime stime presentate da Canalys. Quest’ultime sono relative al secondo trimestre del 2025. Secondo tali stime le vendite complessive sono pari a 28,7 milioni di unità. Con un calo pari al 9,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tale tendenza sembra essere guidata dall’attuale situazione economica, la quale influenza le scelte dei consumatori. E non è tutto. Anche le recenti normative europee sulle etichette energetiche hanno avuto un impatto concreto sul mercato. A tal proposito, infatti, dispositivi molto popolari, come il Samsung Galaxy A06, sono stati esclusi. Contribuendo ad una contrazione delle vendite.

Settore smartphone: come procede l’andamento generale

Anche considerando tale tendenza, Samsung rimane al vertice della classifica. Ciò grazie alle 10,3 milioni di unità vendute. Anche se tale valore rappresenta un calo netto del 10% rispetto al 2024. Al secondo posto c’è Apple, che ha commercializzato 6,9 milioni di iPhone. Con una flessione del 4% su base annua. La situazione di Xiaomi appare, invece, meno netta. L’azienda ha venduto 5,4 milioni di smartphone, con un calo complessivo del 4%. Ma, allo stesso tempo, in Italia ha messo a segno un’impennata sorprendente. Con una crescita del 50% rispetto all’anno precedente.

Chiudono la top five Motorola e HONOR, due realtà con performance opposte. La prima ha subito un tracollo, con vendite in calo del 18% e 1,5 milioni di unità vendute. Mentre HONOR è stata l’unica a registrare un trend positivo. Crescendo dell’11% e arrivando a 0,9 milioni di smartphone. Il divario tra i primi tre e gli altri due marchi evidenzia come la competizione sia ormai fortemente sbilanciata.

Gli analisti di Canalys guardano al futuro con un moderato ottimismo. Il 2026 potrebbe segnare un’inversione di tendenza. Quest’ultima potrebbe essere guidata dalla necessità di sostituire i dispositivi più obsoleti. Ed anche dall’introduzione di funzionalità legate all’intelligenza artificiale. Elementi che potrebbero stimolare nuovamente la domanda e attirare l’attenzione degli utenti.