Windows 11: il nuovo aggiornamento non prevede grandi novità?

Windows 11 si prepara a ricevere un aggiornamento che, a prima vista, passerà quasi inosservato. La nuova versione, chiamata 25H2, non promette rivoluzioni né grandi cambiamenti visibili. Al contrario, tale aggiornamento sembra più interessato a fare ordine dietro le quinte che a stupire l’utente con funzionalità nuove. Microsoft ha, infatti, deciso di abbandonare strumenti storici come PowerShell 2.0 e WMIC, quest’ultimo un comando da riga ormai superato che pochi ricordano di aver mai usato. In pratica, il sistema si sta preparando per una gestione più snella e moderna, anche se per la maggior parte degli utenti non ci sarà alcun impatto tangibile. L’aggiornamento passa attraverso il canale Release Preview del programma Insider, una sorta di anteprima pubblica ma limitata. Qui Microsoft può testare che tutto funzioni senza intoppi prima del rilascio ufficiale che coinvolgerà tutti gli utenti.

Nuovo aggiornamento in arrivo per Windows 11: ecco i dettagli emersi

Tale nuovo modello si accompagna anche a un cambio riguardo la gestione delle applicazioni. Sempre più componenti del sistema operativo diventano app autonome, aggiornabili singolarmente tramite il Microsoft Store. Ciò significa che invece di attendere grandi aggiornamenti, il sistema può evolversi in piccoli frammenti costantemente aggiornati. Il vantaggio per gli utenti è evidente. I tempi di installazione risultano ridotti, gli aggiornamenti sono meno invasivi e le transizioni più rapide.

Al momento, non sono state rilasciate informazioni riguardo i tempi specifici per il rilascio definitivo. L’arrivo sul canale Release Preview, però, fa intuire che il debutto pubblico potrebbe essere vicino. Seguendo i tempi abituali, è probabile che entro fine settembre o inizio ottobre la nuova versione raggiunga la maggior parte dei computer. Non resta che attendere e scoprire quando arriverà il nuovo aggiornamento per i dispositivi Windows 11. Quest’ultimo, anche se più discreto, come evidenziato, risulta particolarmente utile. Ciò soprattutto per apportare maggiore stabilità ai dispositivi grazie a piccoli ritocchi pratici.