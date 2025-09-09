Apple Watch Series 11: prezzo, novità e prime immagini ufficiali

Nel corso dell’evento “Awe-Dropping” abbiamo visto più da vicino l’Apple Watch Series 11, che marca un’evoluzione significativa per il modello più popolare della gamma. Anche se il design esterno richiama alcuni aspetti già visti, il sistema hardware e la connettività sono del tutto rinnovati, portando la linea ad un nuovo livello.

Cosa cambia veramente con la Series 11

Nuovo chip S11 : basato sull’architettura collaudata delle serie precedenti, offre prestazioni fluide senza aumenti eccessivi dei consumi, liberando spazio interno per ulteriori ottimizzazioni.

Modem 5G RedCap : una novità attesa per dispositivi indossabili che non richiedono lo standard 5G completo. Grazie a questa evoluzione, il Series 11 potrà offrire una connessione dati più veloce e affidabile senza appesantire il consumo energetico.

Schermo più luminoso : il display potrà raggiungere fino a 3.000 nits , ideale per la leggibilità in condizioni di luce intensa e un netto miglioramento rispetto ai modelli precedenti.

Monitoraggio della pressione senza compromessi : il Series 11 introduce la rilevazione dell’ ipertensione , offrendo alert senza sostituire strumenti medici tradizionali. Inoltre, il monitoraggio della saturazione di ossigeno (SpO₂) torna compatibile anche negli Stati Uniti — una funzione temporaneamente limitata su alcuni modelli precedenti.

Qualità del sonno con Sleep Score. Saranno rilevati molti più parametri e con estrema precisione.

Quando sarà disponibile

Apple Watch Series 11 sarà disponibile per i pre-ordini a partire dal 12 settembre e consegne a partire dal 19 settembre, a 399 euro. Apple conferma così i suoi consueti tempi rapidi tra presentazione e distribuzione.

Apple Watch Series 11 rappresenta un upgrade ponderato: non rivoluziona il design, pur vantando linee estremamente sottili rispetto ai predecessori, ma introduce soprattutto novità concrete. Tra chip migliorato, connettività 5G, schermo brillante e funzioni di salute potenziate, il nuovo smartwatch offre un’esperienza più reattiva e versatile, confermando la leadership di Apple nel mercato dei wearable.