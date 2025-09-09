Los Angeles scommette sulle onde per alimentare 60.000 case

Camminando lungo il porto di Los Angeles in questi giorni, non è difficile notare qualcosa di insolito che ondeggia sull’acqua: otto grandi paddle blu che si muovono su e giù seguendo il ritmo del mare. Non sono installazioni artistiche, né giochi da spiaggia fuori scala. Sono in realtà il cuore di un esperimento che potrebbe aprire un nuovo capitolo nella produzione di energia rinnovabile. Perché qui, tra container e gru, qualcuno sta provando a trasformare la forza inarrestabile delle onde in elettricità pronta all’uso.

Eco Wave Power testa a Los Angeles la sua centrale elettrica dalle onde

Dietro a questa idea c’è Eco Wave Power, una società fondata in Israele nel 2011 e oggi guidata da Inna Braverman. Dopo anni di test e perfezionamenti, l’azienda ha appena annunciato di aver completato le prove operative della sua Energy Conversion Unit, la vera “centrale elettrica” nascosta dentro due container da venti piedi. È un momento simbolico: da prototipo a impianto che inizia davvero a generare energia.

Il meccanismo è affascinante nella sua semplicità: le onde fanno muovere i paddle, i paddle spingono dei pistoni idraulici, i pistoni azionano una turbina, e il risultato è corrente elettrica. Tutto senza combustibili, fumi o impatti invasivi sul mare. In più, rispetto a molte soluzioni off-shore, qui non serve costruire strutture mastodontiche in mezzo all’oceano. I paddle si attaccano direttamente alle banchine, e in caso di tempesta possono essere sollevati fuori dall’acqua, riducendo rischi e costi di manutenzione.

Il progetto al porto di Los Angeles è ancora in fase di avvio, ma il piano è ambizioso: se i test supereranno l’esame delle autorità, si parla di centinaia di galleggianti distribuiti lungo i frangiflutti. In quella configurazione, la produzione di energia potrebbe arrivare ad alimentare circa 60.000 abitazioni americane. Non male per un sistema che sembra quasi giocare con le onde.

Quello che rende questa tecnologia particolarmente intrigante è la sua affidabilità potenziale. Il sole tramonta, il vento cala, ma il mare non smette mai di muoversi. Ed è proprio lì che Eco Wave Power vuole affondare le radici: sfruttare un’energia costante, pulita e – almeno in teoria – infinita. Dopo Jaffa, in Israele, e con progetti già in cantiere per Portogallo, Taiwan e India, il porto di Los Angeles diventa il nuovo banco di prova. Se funziona davvero, questi paddle blu potrebbero non essere solo una curiosità, ma un assaggio concreto di come cambierà il nostro rapporto con il mare.