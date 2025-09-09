Esselunga: il top degli elettrodomestici e non solo in MEGA SCONTO

Con l’arrivo della brezza autunnale che porta foglie danzanti e profumi di castagne, fare un giro da Esselunga diventa subito più piacevole. Entrare tra gli scaffali pieni di offerte fa venire voglia di toccare tutto, curiosare tra novità e concedersi qualche piccolo sfizio. Dai dispositivi smart ai piccoli elettrodomestici, ogni offerta ha il suo perché. In più, la sensazione del vento fresco che entra dai portoni automatici regala una piccola scossa di energia mentre scegli tra le promozioni. Ci sono prodotti che ti faranno capire che fare shopping da Esselunga è l’unico modo per avere il topo del top, essere felice e risparmiare grosse somme!

Offerte di Esselunga e sconti per non avere rimpianti

Da Esselunga trovi lo Xiaomi Truclean W20 lavapavimenti 3 in 1 a 172,99 euro, pronto a rendere la tua casa brillante senza fatica. Sempre da Esselunga, le AirPods di quarta generazione a 159 euro ti accompagnano ovunque con la musica preferita. Non puoi perderti lo ZTE Blade V70 Vita a 98 euro, che combina tecnologia moderna a un prezzo accessibile. Per chi cerca uno smartphone economico, Esselunga propone lo Xiaomi Redmi A3 a soli 78 euro, pratico e funzionale. Gli amanti della TV troveranno perfetta la Smatech TV QLED 32QW01V a 129 euro, capace di regalare immagini nitide e colori vividi.

Chi tiene all’eleganza e al fitness noterà subito l’Amazfit GTS 3 Graphite Black a 59,99 euro, un accessorio che non passa inosservato. Per chi desidera lusso e prestazioni insieme, Esselunga offre l’Apple iPhone 16 128 GB a 698 euro, un must per chi vuole il meglio. Gli amanti della cucina saranno conquistati dalla Moulinex Easy Fry Max 5L Forest a 74,99 euro, ideale per preparare piatti sfiziosi senza stress. Infine, da Esselunga c’è anche il Philips OneBlade 360 blade 5in1 a 32,94 euro, perfetto per chi vuole cura e stile in un unico strumento. Con Esselunga, ogni visita diventa un piccolo tesoro di offerte uniche, capaci di sorprendere chiunque passi dalle corsie del negozio.