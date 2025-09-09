iPhone 17, le nuove cover Clear Case non saranno del tutto trasparenti

L’attesa per la presentazione del 9 settembre cresce di giorno in giorno e, mentre l’identikit dei nuovi iPhone 17 è ormai delineato dai numerosi leak, l’attenzione si concentra sempre più sugli accessori che accompagneranno il lancio. Tra questi emergono le nuove Clear Case, le cover trasparenti che hanno sempre rappresentato una scelta classica per chi vuole proteggere il proprio smartphone senza nasconderne il design. Le indiscrezioni delle ultime ore raccontano però un’evoluzione diversa ed importante. Sembra infatti che le custodie trasparenti di Apple non saranno più totalmente neutre, ma presenteranno una sezione bianca più estesa, capace di sostituire il tradizionale anello MagSafe che caratterizzava le versioni precedenti.

iPhone 17, Apple punta sugli accessori per rafforzare il suo brand

Secondo quanto riportato dal leaker Majin Bu, il logo della mela morsicata troverà spazio all’interno di quest’area ridisegnata, posizionandosi più in basso rispetto al passato. Una scelta che non si limita al solo lato estetico ma che sembra voler distinguere con maggiore forza le cover ufficiali dalle numerose alternative disponibili sul mercato. Alcune immagini trapelate lasciano intendere che Apple abbia valutato anche varianti colorate delle Clear Case, che però potrebbero non debuttare subito ma essere introdotte in un secondo momento, magari come edizioni stagionali o limitate.

Il tema delle cover per iPhone 17 non è una cosa superficiale. Negli ultimi anni Apple ha reso gli accessori un elemento centrale nella sua strategia, contribuendo a differenziare l’esperienza d’uso rispetto alla concorrenza. Oltre alle Clear Case, sono attese le nuove TechWoven, le Liquid Silicone e perfino un laccetto magnetico pensato per agganciarsi direttamente al dispositivo. L’idea è quella di rafforzare un mondo che non si limita all’hardware principale, ma che continua ad esprimersi anche attraverso una serie di prodotti complementari.

Se le voci verranno confermate, le Clear Case di iPhone 17 mostreranno come Apple voglia rinnovare anche i dettagli apparentemente più secondari, mantenendo alto l’interesse del pubblico. A pochi giorni dall’evento, restano quindi da scoprire non solo le specifiche finali dei nuovi iPhone, ma anche la direzione che prenderanno accessori e personalizzazioni. La trasparenza non sarà più totale, ma forse proprio questa scelta segnerà un nuovo standard per le cover ufficiali della Mela.